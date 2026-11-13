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La Diputación Permanente del Congreso debatirá 7 decretos el próximo 18 de noviembre

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(Actualiza la NA5118 con los asuntos que se tratarán en la Diputación Permanente)

Madrid, 13 nov (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso se reunirá el próximo miércoles, día 18, para someter a convalidación siete reales decretos aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros.

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En el orden del día de la sesión, que tendrá lugar ya en campaña electoral, figuran los decretos con medidas de apoyo financiero para Ceuta, sobre la Seguridad Social, de ayuda a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), de protección de las familias monoparentales y de atención a la dependencia.

La Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno cuando las Cámaras están disueltas, debatirá y votará asimismo el decreto por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026, como consecuencia de la dana Adam. EFE

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