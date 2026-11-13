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Jaime Chávarri, medio siglo de 'El desencanto' y muchas historias todavía por contar

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Ana Aparicio

Soria, 13 nov (EFE).- Medio siglo después de dirigir 'El desencanto', película que se ha convertido en un referente del cine español, el director Jaime Chávarri (Madrid, 1943) asegura que todavía tiene historias pendientes de contar, pero reconoce que aunque hay películas y cineastas que despiertan su curiosidad la forma actual de hacer -y producir cine- no le anima precisamente a seguir contándolas.

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A sus 83 años, el director y guionista participa en el Festival de Cortos Ciudad de Soria, donde recibirá el Caballo de Honor en su trayectoria cinematográfica, y cuando se cumplen cincuenta años de una de las obras más destacadas de su filmografía, que ha alcanzado una repercusión nunca esperada.

"Jamás imaginé que tuviera esta repercusión", admite Chávarri en una entrevista con la Agencia EFE, y afirma que el hecho de que realizadores de diferentes edades sigan acercándose hoy en día a la obra es "una sorpresa", pero también la confirmación de que algo hicieron bien, aunque entonces no fueran conscientes.

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Cinco décadas después de 'El desencanto', su director sigue mirando al cine con espíritu inquieto, aunque con una visión crítica de su presente, y todavía con historias pendientes de llevar a la pantalla.

Tras una vida entera dedicada a la industria del celuloide, Jaime Chávarri reflexiona sobre cuánto y cómo ha cambiado el cine español, y no esconde sus reservas: "tal y como se produce el cine español actualmente, prácticamente nada, salvo algunas excepciones" le sigue animando a contar historias, admite.

Una valoración crítica que no significa, sin embargo, que haya perdido el interés por el cine. El director reconoce que todavía encuentra películas y cineastas capaces de despertar su curiosidad, aunque también que le cuesta conectar con determinadas formas de producción actuales.

Una distancia que contrasta con aquella relación temprana con el séptimo arte, que comenzó cuando era niño y que ha terminado convirtiéndose en su profesión casi de manera natural.

"Me gustaba el cine desde muy pequeño", recuerda el director, y explica que no hubo una decisión consciente ni un momento en el que resolviera dedicarse profesionalmente a ello.

Primero llegó el cine amateur y después la oportunidad de dar el salto a la industria y así fue construyendo una trayectoria marcada por la diversidad de géneros y registros.

Porque Chávarri nunca quiso hacer siempre el mismo cine. Desde 'El desencanto' hasta 'Las bicicletas son para el verano' o 'Las cosas del querer', su filmografía refleja el interés por enfrentarse a historias y universos diferentes.

"Yo quería hacer películas, no hacer cine en un sentido general", explica el cineasta al tiempo que destaca que cada proyecto ha supuesto para él un mundo propio y la posibilidad de explorar caminos distintos.

A sus ojos, esa libertad para cambiar de registro sigue siendo una de las cuestiones fundamentales de su manera de entender la dirección. Y, pese a una carrera extensa, todavía tiene géneros pendientes, entre ellos, el cine negro, una asignatura que le gustaría abordar detrás de la cámara.

También reconoce su interés por las historias criminales reales, los 'true crime' y las producciones sobre asesinos en serie, un género que consume como espectador y que le gustaría explorar como director.

Su presencia en el Festival de Cortos Ciudad de Soria y el Caballo de Honor que recibirá sirven así para reconocer una trayectoria que ha atravesado distintas etapas del cine español, pero también para recuperar una película que ha demostrado que algunas historias no se agotan con el paso del tiempo.EFE

aal/pcr/aam

(foto)

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