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Feijóo supedita el gasto en Defensa a auditoría de gasto previa: "Si no puedo llegar al 2,4%, me quedaré en 2,3%"

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no se ha comprometido a llegar a un 3,5% de gasto en Defensa si llega al Palacio de la Moncloa, ya que, según ha dicho, lo primero que hará si gobierna será hacer una auditoría previa del gasto.

"Haré la auditoría de gasto, explicaré cuál es el gasto en mi país y diré exactamente a qué gasto en Defensa podemos llegar. No me voy a enfrentar con los aliados, le voy a explicar cuáles son los problemas de España y si no puedo llegar al 2,4 pues me quedaré en el 2,3", ha manifestado en una entrevista en 'The Wild projet', que ha recogido Europa Press.

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Feijóo ha asegurado que lo que no va a hacer es "mentir". "Lo que no voy a hacer es encabronarme con todos los aliados para después llegar a España a sacar pecho y decir qué progresista soy", ha recalcado, criticando así la actitud de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN cuando se acordó el gasto en Defensa.

A renglón seguido, Feijóo ha dicho desconocer cuál es en este momento el gasto en defensa en España, después de que no se hayan aprobado Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la legislatura.

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Preguntado sobre la posibilidad de volver al servicio militar obligatorio como se habla en algunos países de Europa, Feijóo ha respondido que él no quiere "llegar a eso" porque conllevaría que tienen un "problema de seguridad máximo". Por eso, ha criticado que se hable del gasto en defensa con "tanta frivolidad y tanto populismo" y ha pedido pensar cuándo está en riesgo la integridad del país.

PROMETE MÁS TRANSPARENCIA

"¿Tú sabes exactamente cuál es el gasto en defensa en nuestro país? Nadie lo sabe. ¿Sabemos cuáles son los adjudicatarios de los contratos en defensa? Nadie lo sabe. ¿Sabemos en qué nos estamos gastando ahora en precampaña, ya a partir de esta noche campaña, estos 18.000 millones que se acaban de adjudicar?", ha preguntado.

En este punto, ha prometido más transparencia si llega al Palacio de la Moncloa. A su entender, eso pasa por "someter a votación los presupuestos de su Gobierno". "No hay ningún gobierno que pueda gastar un presupuesto si no tiene autorización de las Cortes", ha añadido.

VOX, UN PARTIDO QUE HA IDO "MODULANDO" SUS PLANTEAMIENTOS

Feijóo ha admitido que Vox es un partido con el que tiene "discrepancias en muchas cosas", citando su idea de Europa o del Estado de las Autonomías, pero es la "tercera fuerza política de país", le guste o no a la izquierda. Dicho esto, ha señalado que Vox ha ido "modulando" y "ajustando" sus planteamientos.

Al ser preguntado si hay ministerios que no daría a Vox si tienen que gobernar juntos, Feijóo ha dicho que no ha hablado de eso con Santiago Abascal "ni un minuto" y no ha querido responder alegando que no se puede "vender la piel del oso antes de cazarla". "Es un ejercicio en el que no me gustaría caer", ha enfatizado, para añadir que él no va a concretar su estrategia de negociación.

Eso sí, ha indicado que hay ministerios de Estado que entienden que deben tener una "preponderancia del presidente del Gobierno en su nombramiento", sin entrar a concretar si sería Justicia, Defensa o Exteriores porque no han entrado "en este debate".

Sobre posibles líneas rojas con Vox, se ha remitido al documento marco que pusieron encima de la mesa cuando negociaron los cuatro últimos gobiernos autonómicos y ha recalcado que el objetivo es desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Dicho esto, ha admitido que puede "entender" la "preocupación" que puedan tener algunas personas sobre pactar con los de Abascal pero ha dejado claro que "en los gobiernos en los que está Vox en esas comunidades no han tenido "ningún problema en esta nueva etapa". "¿Es verdad que tienen un concepto distinto de la igualdad? Si", ha reconocido.

RESPETA LA DECISIÓN DE NO ACUDIR A 'THE WILD PROJET'

El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de dividir a los ciudadanos, hablando de "muros" desde su discurso de investidura en noviembre de 2023. "Por tanto, desde el año 23 en España, desde el gobierno, se están incentivando los bloques, los muros, las trincheras, el intentar descalificar al adversario porque es fascista, porque es de extrema derecha...", ha censurado.

Feijóo no ha querido entrar en la decisión de Abascal de no acudir a la entrevista de Jordi Wild y ha dicho que él respeta lo que quiera hacer cada uno en campaña. Dicho esto, ha reconocido que él sí quería acudir a este podcast porque tiene un "impacto enorme en la opinión pública en un segmento de población bastante amplio"

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EuropaPress

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