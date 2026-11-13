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COE y UCAM celebran 30 años "de la universidad más importante en unir educación y deporte"

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Madrid, 13 nov (EFE).- El Comité Olímpico Español y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) celebraron este viernes el 30 aniversario de la institución académica, en una gala en la que presidente del primero, Alejandro Blanco, destacó a esta como "la más importante en el mundo en unir educación y deporte, valores y principios y presente y futuro".

La sede del COE congregó a casi 60 deportistas en activo y retirados, que fueron reconocidos por su trayectoria, entre ellos Saúl Craviotto, que agradeció el papel de la universidad en nombre del colectivo y pidió que continúe con su labor.

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"Podemos decir con orgullo que está es la universidad más importante en el mundo en unir educación y deporte, valores y principios, presente y futuro. Y eso lo ha conseguido la idea de José Luis Mendoza. Al final vuestros éxitos y medallas pasan, pero lo que no podéis ver es lo que representáis para toda la sociedad", dijo Blanco.

El presidente recordó que cuando llegó a al cargo en 2005 una de sus primeras batallas con el Gobierno fue porque le dijeron que no podía recibir en el COE a deportistas. "El mejor discurso es lo que hemos visto hoy aquí. No se puede ver a más deportistas, a más medallistas ya mejores personas juntas que en esta gala. Hoy hacemos 30 años de historias de los que están aquí", añadió.

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Blanco resaltó también el papel de José Luis Mendoza, a quien definió como "un visionario", con quien compartió "su forma de entender el deporte", "fue capaz de transformar y de hacerla realidad", y mostró su apoyo a su viuda y su familia para seguir adelante.

"Coger el tren de la UCAM es fácil de palabra, era un tren imparable, pero había que controlarlo. La gran labor de José Luis no es haberla construido, es que ahora su familia sea capaz de que ese tren siga progresando, que continúe el legado. Mientras yo tenga posibilidad de decidir algo siempre estaremos al lado de la UCAM", sentenció.

En nombre de los deportistas, Saúl Craviotto, valoró el papel de la universidad murciana por su "vínculo con los valores del deporte olímpico" y la formación.

"Para cuando llega ese precipicio que es el final de una carrera deportiva, nos dais ese maletín lleno de herramientas para facilitarnos un futuro", agradeció el piragüista, el deportista olímpico español más laureado con seis medallas conseguidas desde Pekín 2008 a París 2024.

En señal de gratitud, el catalán quiso tener un reconocimiento a todo el personal que ayuda a los deportistas en su formación y, en particular, a la presidenta de UCAM y al del COE, además de recordar la figura de Mendoza, "el que puso la semilla de este árbol tan maravilloso", que animó a seguir "regando entre todos", para que crezca aún más.

María Dolores García, presidenta de la UCAM y viuda de su fundador, reafirmó el compromiso de esta con el deporte y su gratitud hacia el COE y su presidente, con recuerdo emocionado a su esposo, "un visionario con una meta clara", que creía en "una universidad que tenía que acompañar a las personas, ayudarles a descubrir su vocación".

"Admiraba en los deportistas la disciplina, la constancia, el espíritu de superación, de seguir luchando cuando todo parece perdido y ofrecerles una formación universitaria, que les permita construirse un futuro. Seguiremos trabajando para que el deporte y los estudios no sean caminos incompatibles", garantizó.

Además de Craviotto, la gala reconoció a deportistas como Mireia Belmonte, María Pérez, Marcus Cooper, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade, Teresa Portela, Sara Ouzande, Polina Berezina, Alba Petisco, Pablo Abián, Elia Canales, Dennis González, Alberto Fernández, Diego García, Alejandro Valverde, Javier Fernández y Damián Quintero, entre otros. EFE

(foto)

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