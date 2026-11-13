Caroline Deruas pondrá "en valor" la rebeldía de la juventud francesa en su nueva película

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Gijón, 13 nov EFE.- La directora y guionista francesa Caroline Deruas Peano ha anunciado este viernes, en el Festival Internacional de Cine de Gijón, que pondrá "en valor" la rebeldía y la resistencia de la juventud de su país, en su próxima película.

En un encuentro con la prensa y el público celebrado antes de la inauguración oficial del certamen, donde esta noche recogerá el Premio Especial Retueyos, la cineasta ha dicho que los jóvenes franceses son una muestra de "alegría y de esperanza".

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Deruas (Cannes, 1978) ha destacado que las movilizaciones de jóvenes en Francia "nos deben hacer pensar sobre la forma de vida actual y nos obligan a no olvidar el poder de la resistencia".

La directora ha anunciado que su próximo trabajo versará sobre la situación de los jóvenes, su rebeldía y resistencia, algo que ha considerado "se debe poner en valor".

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Con una trayectoria de veinte años detrás de las cámaras, y obras en las que presta especial atención a los sentimientos, la música y la amistad, Deruas ha presentado en el Festival de Gijón 'L'Indomptée' en 2017, 'Les Immortelles' en 2019, y 'Stereo Girls', que participó en la competición Retueyos de 2025.

Habitual colaboradora de directores como Philippe Garrel, Valeria Bruni-Tedeschi y Yann Gonzalez, ha recordado que se apasionó por el séptimo arte al asistir a las proyecciones del Festival de Cannes, su ciudad natal, cuando aún era una niña.

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Cuando apenas tenía 10 años de edad, Deruas vio su primera película, 'Sur', del argentino Fernando Solanas, y aunque "no entendía" lo que se estaba narrando, quedó "fascinada" por la estética de las imágenes y de los planos secuencia.

Además, ha dicho que creció en una familia rodeada de hombres, todos ellos con capacidad para el dibujo artístico de la que ella no estaba dotada.

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Deruas encontró en el cine su "propia forma de expresión" y aunque en un principio pensó en ser actriz, descubrió que "era mucho mejor" contar sus propias historias.

En sus cortos y largometrajes, ha buscado "crear una burbuja propia de sueños y fantasías que le preserve de las injusticias y la proteja de la vida real".

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La directora ha valorado el formato del cortometraje, porque al "estar alejado" del sistema de producción de la industria cinematográfica, "permite una mayor experimentación". EFE

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