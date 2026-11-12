Redondo alerta de una "involución democrática" si la extrema derecha "entra en ecuación"

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Madrid, 12 nov (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este jueves que el próximo 13 de noviembre empieza una "campaña ilusionante" y que las encuestas son "cada vez más optimistas" para evitar la "involución democrática" que supondría, a su juicio, que "la extrema derecha entrara en la ecuación".

Redondo ha insistido en que, en caso de cambio de gobierno, no se trataría de una "alternancia", sino de una "involución", y ha añadido que "un partido que no reconoce la violencia de género ni las políticas de igualdad, que ya ha anunciado que quiere eliminar el ministerio junto con el Partido Popular, es muy peligroso para las mujeres y para los hombres de este país".

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"Las mujeres sabemos lo que significa eso: volver atrás 50, 60 años", ha dicho.

Así lo ha señalado durante la presentación de la campaña de este año para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres (25N), centrada en la violencia digital y los 'deepfakes', donde ha asegurado que cuenta con el apoyo del exministro Óscar Puente para la campaña.

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"No estará de número uno, pero estará a mi lado. Es la demostración de que no somos iguales, de que cuando asumimos responsabilidades lo hacemos desde el Partido Socialista con amplitud", ha explicado la ministra.

Redondo ha asegurado que la actuación de Puente tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que perdieron la vida 69 personas, ha sido "muy ejemplar", porque dio explicaciones públicamente y presentó una batería de medidas en el último Consejo de Ministras con "soluciones para ejecutar".

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"Luego ha asumido su responsabilidad política y ha dejado el ministerio y también la candidatura", ha añadido.

"Yo siempre les digo a los ciudadanos: busquen y comparen. Esa es la dicotomía: un partido que responde y que asume la responsabilidad y otro partido que intenta evitarla", ha señalado Redondo. EFE

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(foto) (vídeo)