Miriam González sale del consejo de Atrys para centrarse en la política con Democracia21

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Madrid, 12 nov (EFE).- La abogada Miriam González ha dimitido del consejo de administración de la compañía española Atrys Health, una decisión que responde a la voluntad de dedicarse de manera exclusiva a su actividad política y a su participación como candidata en las próximas elecciones generales por el partido Democracia21.

La dimisión, que surte efectos a partir de este jueves, supone también su salida de sus cargos como presidenta y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y como vocal de la Comisión de Auditoría de la Sociedad, según ha indicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Atrys ha expresado su agradecimiento a Miriam González por su dedicación y contribución a la sociedad durante el ejercicio de sus funciones.

Gónzález es actualmente presidenta de Democracia21 y fue especialmente conocida cuando su marido Nick Clegg asumió el puesto de viceprimer ministro del Reino Unido en 2010.

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Abogada especialista en derecho de la Unión Europea (UE), trabajaba desde 2019 en la firma internacional de abogados Cohen Gresser.

A lo largo de su trayectoria profesional ha sido miembro del consejo de administración de Acciona (2010-2014) y de UBS España. En 2016 fue directora no ejecutiva en Londres de la sociedad suiza de servicios financieros UBS y desde 2018 vicepresidenta de UBS Europa. EFE

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