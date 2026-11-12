Espana agencias

Miriam González sale del consejo de Atrys para centrarse en la política con Democracia21

Guardar

Madrid, 12 nov (EFE).- La abogada Miriam González ha dimitido del consejo de administración de la compañía española Atrys Health, una decisión que responde a la voluntad de dedicarse de manera exclusiva a su actividad política y a su participación como candidata en las próximas elecciones generales por el partido Democracia21.

La dimisión, que surte efectos a partir de este jueves, supone también su salida de sus cargos como presidenta y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y como vocal de la Comisión de Auditoría de la Sociedad, según ha indicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

PUBLICIDAD

Atrys ha expresado su agradecimiento a Miriam González por su dedicación y contribución a la sociedad durante el ejercicio de sus funciones.

Gónzález es actualmente presidenta de Democracia21 y fue especialmente conocida cuando su marido Nick Clegg asumió el puesto de viceprimer ministro del Reino Unido en 2010.

PUBLICIDAD

Abogada especialista en derecho de la Unión Europea (UE), trabajaba desde 2019 en la firma internacional de abogados Cohen Gresser.

A lo largo de su trayectoria profesional ha sido miembro del consejo de administración de Acciona (2010-2014) y de UBS España. En 2016 fue directora no ejecutiva en Londres de la sociedad suiza de servicios financieros UBS y desde 2018 vicepresidenta de UBS Europa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

El grupo revirtió las pérdidas del año anterior gracias al avance de la facturación y a la menor carga de sus inversiones en Hispanoamérica, con mejoras también en banda ancha, móvil y televisión

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

Arranca la campaña electoral después de una precampaña de vértigo: el PP apuesta por Cataluña, el PSOE por Andalucía y Vox vuelve a Colón

Recta final hacia el 29-N con mucho por disputar. Por delante, mítines, debates, entrevistas y una catarata de sondeos

Arranca la campaña electoral después de una precampaña de vértigo: el PP apuesta por Cataluña, el PSOE por Andalucía y Vox vuelve a Colón

El mundo se dirige a superar irreversiblemente los 1,5 ºC: los expertos piden a los gobiernos que reduzcan rápidamente sus emisiones

Los científicos del Climate Action Tracker señalan que la acción colectiva contra el cambio climática se ha estancado durante cinco años consecutivos

El mundo se dirige a superar irreversiblemente los 1,5 ºC: los expertos piden a los gobiernos que reduzcan rápidamente sus emisiones

Victoria Federica se convierte en artista para la novena edición de Meninas Madrid Gallery: así es su obra en honor al rey Juan Carlos

La hija de la infanta Elena ha optado por diseñar un paisaje marítimo lleno de barcos de vela y un precioso atardecer

Victoria Federica se convierte en artista para la novena edición de Meninas Madrid Gallery: así es su obra en honor al rey Juan Carlos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

Arranca la campaña electoral después de una precampaña de vértigo: el PP apuesta por Cataluña, el PSOE por Andalucía y Vox vuelve a Colón

El calvario del concejal del PP que denunció a su alcalde y terminó expulsado: “Prefería gastarse el dinero en traer a Morante que en arreglar las ventanas del centro cultural”

El Frente Polisario llama a la “movilización general” tras la salida de la misión de la ONU del Sáhara Occidental y el ejército saharaui confirma nuevos ataques

De una amenaza en Gijón a campos de tiro en Ucrania: así llegó la Policía a los líderes de Núcleo Nacional a través de varios menores ultras del Sporting

ECONOMÍA

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

Un abogado laboralista advierte que los trabajadores tienen derecho a saber cómo el algoritmo les asigna peores turnos o menos incentivos: “No puede invocarse el secreto empresarial”

La prórroga de alquileres ahorrará 4.341 euros de media a casi dos millones de hogares si se mantiene en vigor

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico