La Séptima, en su primera semana: 3,5 % de cuota y 5,2 millones de espectadores diarios

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Madrid, 12 nov (EFE).- La Séptima ha conseguido en sus primeros siete días de emisión una cuota de pantalla del 3,5 % y 5.199.000 espectadores que la vieron en algún momento del día, una cobertura del 10,9 % de la población.

La entrevista realizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 9 de noviembre ha sido la emisión más vista de la cadena, con 2.160.000 personas de audiencia media, 14,2 % de cuota y 3.568.000 espectadores únicos, según los datos de Barlovento Comunicación.

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Por franjas horarias, la noche1 y la sobremesa tienen las mayores cuotas de pantalla, con el 4,3 % y el 3,8 %, respectivamente.

La Séptima ocupa la posición número 7 del 'ranking' de cadenas en el día, que está encabezado por Antena 3 (12,6 % de cuota), La 1 (12,6 %), Telecinco (8,5 %), autonómicas (7,9 %) y Cuatro (7,2 %).

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Sobre el perfil del espectador, la media de edad es de 57 años y consigue las mejores cuotas de pantalla en hombres (4 %). Por edades: de 13 a 24 años, 5 %; de 25 a 44, 4,7 %; de 45 a 64, 3,6 %; y de 65 a 74,4 %.

Por regiones, la mayor cuota es en la Comunidad Valenciana (5,3 %), Galicia (4,6 %), Madrid (4,2 %), Castilla y León (3,9 %) y Navarra (3,8 %).

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Las previsiones de la cadena en el estreno del canal eran alcanzar el 1,8 % de audiencia durante los dos primeros meses y el 2,5 % a lo largo de 2026. La aspiración es llegar al 3 % en 2027, una cuota que permitiría a La Séptima alcanzar una rentabilidad “más que suficiente”, señaló a EFE el consejero delegado, José Miguel Contreras. EFE