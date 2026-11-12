La española 'El niño', Johnny Depp como el señor Scrooge y 'Wild Horse Nine', en cines

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Madrid, 12 nov (EFE).- Los cines recuerdan esta semana el trágico accidente de Ortuella (Bizkaia) con 'El niño', protagonizada por Belén Cuesta y Karra Elejalde, y el clásico 'Cuento de Navidad' de Dickens con una oscura versión en la que Johnny Depp se pone en la piel del señor Scrooge. También llegan 'Wild Horse Nine' y el reestreno de 'Rocky' por su 50 aniversario.

El fallecimiento de 50 escolares y tres adultos en una explosión de gas en Ortuella (Bizkaia) en 1980 es el origen de la película 'El niño', en la que Mariano Barroso explora cómo sobrellevar el duelo en una "cultura narcisista" en la que "la muerte nos parece algo impensable", según el cineasta.

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Belén Cuesta y Karra Elejalde protagonizan esta reflexión cinematográfica basada en la novela homónima de Fernando Aramburu sobre el suceso que conmocionó al pueblo vasco y a toda España.

Ti West ('X') reimagina el clásico navideño de Charles Dickens 'Cuento de Navidad' poniendo el foco sobre el lado más sobrenatural de la obra a través de una historia de fantasmas y un elenco de 'blockbuster': Johnny Depp ('Piratas del Caribe'), Rupert Grint ('Harry Potter'), Andrea Riseborough ('Oblivion'), Sam Clafin ('Los juegos del hambre') y Daisy Ridley ('Star Wars').

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El británico Martin McDonagh satiriza la injerencia de EE.UU. en el Chile de Allende en una cinta ambientada en vísperas del golpe de 1973. Dos agentes de la CIA, Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), son enviados por su jefe (Steve Buscemi) a la Isla de Pascua, donde conocerán a dos jóvenes activistas de izquierdas (Mariana di Girolamo y Ailín Salas).

La epopeya moderna de Sylvester Stallone vuelve a la gran pantalla por el 50 aniversario de su estreno para revivir la historia de superación del boxeador más famoso de la cultura popular, Rocky Balboa. La película vuelve a los cines meses antes de que se estrene 'Yo soy Rocky' -el 22 de enero de 2027 en España-, el drama biográfico sobre cómo Stallone escribió 'Rocky' y sus paralelismos con el personaje.

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Un hombre al que el sistema financiero ha llevado a la ruina busca su revancha con un atraco contra dicho sistema corrupto junto a un equipo que documenta sus actos a través de las redes sociales. Este 'thriller' de acción está dirigido por David Leitch, acostumbrado a este tipo de cintas como su 'John Wick', y protagonizado por Nicholas Hoult ('Mad Max: Furia en la carretera'), Zoë Kravitz ('The Batman') y John C. Reilly ('Gangs of New York').

La adaptación al cine de la novela homónima de la española Virginia Feito -quien firma el guion-, se convierte en un 'thriller' de terror dirigido por el estadounidense Zachary Wigon (conocido por 'Sanctuary') ambientado en la Inglaterra victoriana, cuando una excéntrica institutriz llega a una remota mansión gótica donde extraños sucesos despiertan sospechas de que nada es lo que parece.

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Matthew McConaughey (‘Interstellar’) protagoniza este 'thriller' en el que interpreta a Amziah King, un líder de una banda de inadaptados que tocan 'bluegrass' y que es también supervisor de la principal operación de fabricación de miel del pueblo. Cuando su hija adoptiva regresa, trata de renovar su conexión y crear un negocio familiar, pero sus rivales en el juego de la miel no se lo pondrán tan fácil.

Titulada en Estados Unidos 'Young Washington' (Joven Washington), la película dirigida por Jon Erwin ('La Revolución de Jesús') cuenta la desconocida historia de los orígenes de George Washington y su largo recorrido escalando desde su posición como un soldado que luchaba por sobrevivir hasta proclamarse el Padre de la Nación estadounidense.

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Jordi Calvet debuta como director de cine con la adaptación de la obra de teatro homónima, que sitúa la trama en un Madrid de principios de los 90 para retratar y satirizar sobre una España marcada por la apertura social a través de la historia un bar que se reconvertirá en un 'pub' de ambiente gay.

España, Singapur e Italia se juntan en esta película de animación sobre un joven periodista español que se adentra en las vidas entrelazadas de dos amantes mientras investiga el origen de un viejo violín. La pista le lleva al Singapur de 1941, la Segunda Guerra Mundial, y un amor que atraviesa el tiempo y los escenarios de todo el mundo.

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Esta comedia familiar noruega presenta la historia de una familia que, al acudir a la casa abandonada de su tía por Navidad, se encontrarán con una familia de ratones a los que deberán de hacer frente. Esta apuesta navideña combina animación con actores reales, y en la versión en español cuenta con la voz de la actriz Masi Rodríguez.

El director Isaki Lacuesta ('Segundo premio') explora en este documental cómo la historia del flamenco está ligada a la modernidad y al nacimiento de las máquinas, con la participación de grandes personalidades como C. Tangana, Alba Flores ('Flores para Antonio') o la coreógrafa Rocío Molina.

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Este es un proyecto del artista 'performer' Lluís Garau, llevado al cine desde los escenarios, y donde explora la construcción de las identidades en internet. En esta cinta, es un joven bailarín que crea una 'performance' inspirada en una plataforma que conecta aleatoriamente a desconocidos a través de videollamadas. Pero cuando su vida 'online' y su vida real comienzan a entrelazarse, los límites se difuminan dejando huella en esta 'performance' y en su propia vida.

Este documental narra la última gira del cantante vasco Fermin Muguruza en la que se embarca para celebrar 40 años de música. Ander Merino Etxebeste y Fermin Muguruza dirigen esta cinta que recorre a lo largo de 103 minutos un viaje de conciertos y energía compartida.

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La película cuenta la historia del aclamado cocinero Pedro Subijana, uno de los impulsores de la Nueva Cocina Vasca, su vida personal y profesional hasta el momento actual.

Dirigido por Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta, el documental es un retrato personal de Subijana -y su prominente bigote- y también profesional. Logró su tercera estrella Michelin en 2007 en su restaurante Akelarre.

En la línea de los documentales de cocina, llega también la historia de Noor, el restaurante cordobés reconocido con tres Estrellas Michelin en el que el chef Paco Morales convierte la historia y la cultura de Al-Ándalus en una cocina contemporánea. EFE