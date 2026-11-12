La Bolsa española abre con un alza del 0,20 %, pendiente de los resultados y de Nvidia

Guardar

Madrid, 12 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con un alza del 0,20 %, en una jornada que estará marcada nuevamente por los resultados, y en la que el mercado estará pendiente de Nvidia, a la espera de que su junta directiva decida sobre la posible destitución de su cofundador y consejero delegado, Jensen Huang.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,20 %, hasta los 20.072,7 puntos. Las ganancias del año se elevan al 16,05 %.

PUBLICIDAD

En otros mercados, el precio del barril de brent, el de referencia en Europa, que cotizó a la baja esta madrugada, sube a esta hora el 0,69 %, hasta los 93,4 dólares, mientras el mercado teme la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, quien además ha advertido de nuevos ataques. EFE

(Foto)(Vídeo)