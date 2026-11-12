La Armada celebra 50 años de coordinación de la seguridad marítima desde Cádiz

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Cádiz, 12 nov (EFE).- La Armada española celebra este jueves medio siglo de coordinación de la seguridad marítima internacional desde Cádiz, donde el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) desarrolla, desde hace 50 años, la responsabilidad de gestionar los avisos de seguridad para los buques que navegan por el Mediterráneo, el mar Negro y el mar de Azov.

Según ha informado la Armada en una nota de prensa, España recibió el 12 de noviembre de 1976 la invitación formal para asumir la coordinación de la NAVAREA III, una extensa zona marítima en la que se encarga de difundir alertas destinadas a prevenir situaciones que puedan poner en peligro a los buques y sus tripulaciones.

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Se trata de una misión poco conocida fuera del ámbito marítimo, pero fundamental para garantizar la seguridad de la navegación internacional. Entre las situaciones que pueden motivar la emisión de estos avisos figuran la presencia de objetos peligrosos a la deriva, incidencias que afecten a las rutas marítimas o restricciones temporales de navegación.

Para desarrollar esta labor, el Instituto Hidrográfico de la Marina recopila y verifica la información recibida, evalúa su importancia para la seguridad marítima y coordina su difusión a través de los canales establecidos.

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El trabajo exige una estrecha colaboración con las autoridades de los países ribereños y se integra en el Sistema Mundial de Radioavisos Náuticos, promovido por la Organización Marítima Internacional y la Organización Hidrográfica Internacional.

Durante estas cinco décadas, los medios utilizados para transmitir las alertas han experimentado una importante transformación tecnológica. A los tradicionales sistemas de radiocomunicación se han sumado soluciones digitales y satelitales, entre ellas INMARSAT SafetyNET y el servicio IRIDIUM SafetyCast, incorporado en 2023.

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Esta evolución ha ampliado las posibilidades de difusión y ha mejorado la capacidad de hacer llegar las advertencias a los barcos que navegan por esta zona marítima. Además, el Instituto Hidrográfico trabaja en nuevas herramientas para perfeccionar el servicio, como i-Avisos y el estándar internacional S-124.

Este último permitirá representar los radioavisos de forma georreferenciada e integrarlos en los sistemas electrónicos de navegación de los buques, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y mejorar su utilidad para la toma de decisiones durante la navegación.

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El origen de esta responsabilidad se remonta al 12 de noviembre de 1976, fecha en la que España recibió la invitación para asumir la coordinación de la NAVAREA III. El ofrecimiento quedó recogido en un informe de la Organización Hidrográfica Internacional de diciembre de aquel año.

Posteriormente, el sistema español comenzó a funcionar oficialmente el 1 de enero de 1977, dando comienzo a una labor que se mantiene medio siglo después desde las instalaciones del Instituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz.

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La Armada aprovecha este aniversario para reconocer el trabajo del personal del IHM y poner en valor una de sus misiones al servicio de la comunidad marítima internacional, así como su contribución a la seguridad de la vida humana en el mar. EFE

fjs/vg/lml