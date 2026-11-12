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Fer Niño: "Fuera llevamos una dinámica espectacular y podemos ganar en cualquier campo"

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Elche (Alicante), 12 nov (EFE).- El delantero del Elche Fer Niño destacó este jueves la "dinámica espectacular" de su equipo a domicilio, donde ha ganado sus dos únicos partidos, y aseguró que están capacitados para "ganar en cualquier campo", en alusión al próximo encuentro ante el Levante.

El atacante indicó que el parón liguero llega en un buen momento para el Elche para recuperar fuerzas y preparar el siguiente encuentro. "Nos viene bien refrescar un poco la mente, seguir trabajando, pulir detalles y desconectar un par de días para estar con la familia. Después, toca seguir trabajando con la vista puesta en el Levante, que es un partido muy importante", señaló.

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Sobre las dos últimas derrotas del Elche en casa, Fer Niño aseguró que el fútbol es "muy resultadista", aunque insistió en que ambos encuentros dejaron buenas sensaciones y que el equipo va por el buen camino.

"Disfruté mucho jugando esos partidos. Durante el año, de este tipo de partidos vamos a ganar muchos seguro", indicó el máximo goleador del equipo, con seis tantos.

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El delantero también se mostró satisfecho con su adaptación al Elche y agradeció la acogida de sus compañeros desde su llegada. "Estoy muy contento. Mis compañeros me acogieron desde el primer día como uno más. Es un vestuario que es una familia, súper humilde, y eso se contagia. Estás contento y feliz, y al final eso se ve", concluyó. EFE

pvb sm/cmm

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