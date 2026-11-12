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Feijóo consigue en 'El Hormiguero' un 19% de cuota de pantalla y 2.455.000 espectadores

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Madrid, 12 nov (EFE).- La entrevista al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, en 'El Hormiguero' (Antena 3) consiguió este miércoles una audiencia media de 2.455.000 espectadores y un 19 % de cuota de pantalla, siendo el programa más visto en su franja horaria.

Según los datos de Barlovento Comunicación, la entrevista al líder del PP, en el programa de Pablo Motos, alcanzó 4.905.000 de espectadores únicos, es decir, que se conectaron a la emisión al menos un minuto, lo que supone el 10,3 % de la población española.

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El minuto más visto (22:52 horas) logró una audiencia de 2.834.000 espectadores.

Respecto al perfil de la audiencia, la entrevista a Feijóo alcanza sus mejores cuotas de pantalla en mujeres (19,5 %). Por edades, en jóvenes de 13 a 24 años (27,1 %) y niños de 4 a 12 años (25,9 %). La edad media del espectador es de 56 años.

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Por comunidades autónomas, las mayores cuotas se registran en Murcia (32,1 %), Castilla-La Mancha (26,4 %), Andalucía (24 %), Castilla y León (23 %), Asturias y Aragón (22,7 % ambas), Canarias (21,6 %) y Madrid (19,9 %).

'El Hormiguero' aporta el 14 % de la audiencia de la cadena en el día. La diferencia de cuota con la media general de la cadena es de cuatro puntos, lo que supone un diferencial del 27 %. EFE

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