El SOS del Banco de Alimentos por la “discriminación” a Ceuta y Melilla

Guardar

Paqui Sánchez

Melilla, 12 nov (EFE).- Este fin de semana los bancos de alimentos españoles realizarán su Gran Recogida para llenar las despensas de miles de familias las próximas navidades. En estos días frenéticos de preparativos, un SOS busca poner fin a la “discriminación” que sufren Melilla y Ceuta incluso al hablar de solidaridad.

PUBLICIDAD

Quien lo lanza es el presidente del Banco de Alimentos de Melilla, Pedro Paredes, que en declaraciones a EFE denuncia la exclusión que están sufriendo las dos ciudades autónomas a la hora de recibir donaciones destinadas al conjunto de España aun cuando están prácticamente a la cabeza en los índices de pobreza.

Lo más grave, advierte, es que esa “discriminación” que atenta contra el artículo 14 de la Constitución la promueve incluso una ley nacional por la que el Ministerio de Agricultura reparte los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), que también deja fuera a Canarias, además de a Ceuta y Melilla.

PUBLICIDAD

Esto es, a su juicio, “la gota que colma el vaso” porque son programas con los que el ministerio, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), reparte frutas y hortalizas a familias necesitadas, que no llegan a Ceuta, Melilla y Canarias porque así lo establece la ley 30/2022 en su artículo 2.

“No podemos acceder a esta prestación de la PAC porque nos dejan fuera, nos excluyen como si estuviéramos lejos del territorio nacional. En Melilla no tenemos agricultura, no podemos recuperar excedentes, los índices de pobreza son de los más elevados del territorio nacional y, sin embargo, las familias melillenses no tienen derecho a recibir ese tipo de ayuda”, denuncia Paredes.

PUBLICIDAD

Quiere saber cuáles son los criterios para repartir esa ayuda pública y deja una clave: “No consiste solamente en dar ayudas para las personas vulnerables. Tenemos que hacerlas llegar a las más vulnerables y estudiar las particularidades y especificidades de cada territorio nacional”, que en Ceuta y Melilla no son pocas, pero tampoco inviables.

Sin embargo, sus bancos de alimentos se encuentran cada vez con más vetos a la hora de recibir ayudas y donaciones, también por parte de empresas y fundaciones que colaboran con esta causa en España, a pesar de que en Melilla siempre ha habido disposición de asumir los gastos de transporte para no encarecer el gesto solidario a quien lo hace.

PUBLICIDAD

Ha ocurrido, por ejemplo, con la reciente donación de productos de la empresa Varma, canalizada a través de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que dejó fuera a Ceuta y Melilla.

También con el proyecto ‘Cestas solidarias’ de la Fundación Unicaja con la Federación Andaluza de Bancos de Alimentos, Ceuta y Melilla (FABACM), que ha dejado a 160 familias en las dos ciudades autónomas sin una cesta solidaria valorada en 315 euros para cubrir sus necesidades alimentarias durante un mes que sí recibirán 720 familias en Andalucía.

PUBLICIDAD

“Son situaciones diferentes, con circunstancias y responsables distintos, pero todas ellas nos llevan a una misma reflexión: ¿Por qué las personas en situación de vulnerabilidad de Melilla deben encontrar más dificultades para acceder a iniciativas solidarias, programas de ayuda y recursos alimentarios por el simple hecho de residir en una ciudad extrapeninsular?”, se pregunta Paredes.

Y avisa: “La distancia geográfica no puede convertirse en desigualdad social”.

Su preocupación por este hecho le ha llevado a lanzar un SOS en su intento de zanjar esta exclusión a la España africana de una red solidaria de la que dependen muchas familias. Solo en Melilla, el Banco de Alimentos atiende a 6.000 personas y reparte cada año 150.000 kilos de comida, pero el aislamiento prácticamente le obliga a ser autosuficiente, un reto complicado, además de “injusto”.

PUBLICIDAD

“No pedimos privilegios ni condiciones especiales. Pedimos que se nos incluya, que se nos escuche y que se busquen soluciones. Porque la vulnerabilidad no entiende de fronteras geográficas y la solidaridad tampoco debería entender de distancias”. EFE

(Foto) (Vídeo)