Espana agencias

El SOS del Banco de Alimentos por la “discriminación” a Ceuta y Melilla

Guardar

Paqui Sánchez

Melilla, 12 nov (EFE).- Este fin de semana los bancos de alimentos españoles realizarán su Gran Recogida para llenar las despensas de miles de familias las próximas navidades. En estos días frenéticos de preparativos, un SOS busca poner fin a la “discriminación” que sufren Melilla y Ceuta incluso al hablar de solidaridad.

PUBLICIDAD

Quien lo lanza es el presidente del Banco de Alimentos de Melilla, Pedro Paredes, que en declaraciones a EFE denuncia la exclusión que están sufriendo las dos ciudades autónomas a la hora de recibir donaciones destinadas al conjunto de España aun cuando están prácticamente a la cabeza en los índices de pobreza.

Lo más grave, advierte, es que esa “discriminación” que atenta contra el artículo 14 de la Constitución la promueve incluso una ley nacional por la que el Ministerio de Agricultura reparte los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), que también deja fuera a Canarias, además de a Ceuta y Melilla.

PUBLICIDAD

Esto es, a su juicio, “la gota que colma el vaso” porque son programas con los que el ministerio, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), reparte frutas y hortalizas a familias necesitadas, que no llegan a Ceuta, Melilla y Canarias porque así lo establece la ley 30/2022 en su artículo 2.

“No podemos acceder a esta prestación de la PAC porque nos dejan fuera, nos excluyen como si estuviéramos lejos del territorio nacional. En Melilla no tenemos agricultura, no podemos recuperar excedentes, los índices de pobreza son de los más elevados del territorio nacional y, sin embargo, las familias melillenses no tienen derecho a recibir ese tipo de ayuda”, denuncia Paredes.

Quiere saber cuáles son los criterios para repartir esa ayuda pública y deja una clave: “No consiste solamente en dar ayudas para las personas vulnerables. Tenemos que hacerlas llegar a las más vulnerables y estudiar las particularidades y especificidades de cada territorio nacional”, que en Ceuta y Melilla no son pocas, pero tampoco inviables.

Sin embargo, sus bancos de alimentos se encuentran cada vez con más vetos a la hora de recibir ayudas y donaciones, también por parte de empresas y fundaciones que colaboran con esta causa en España, a pesar de que en Melilla siempre ha habido disposición de asumir los gastos de transporte para no encarecer el gesto solidario a quien lo hace.

Ha ocurrido, por ejemplo, con la reciente donación de productos de la empresa Varma, canalizada a través de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que dejó fuera a Ceuta y Melilla.

También con el proyecto ‘Cestas solidarias’ de la Fundación Unicaja con la Federación Andaluza de Bancos de Alimentos, Ceuta y Melilla (FABACM), que ha dejado a 160 familias en las dos ciudades autónomas sin una cesta solidaria valorada en 315 euros para cubrir sus necesidades alimentarias durante un mes que sí recibirán 720 familias en Andalucía.

“Son situaciones diferentes, con circunstancias y responsables distintos, pero todas ellas nos llevan a una misma reflexión: ¿Por qué las personas en situación de vulnerabilidad de Melilla deben encontrar más dificultades para acceder a iniciativas solidarias, programas de ayuda y recursos alimentarios por el simple hecho de residir en una ciudad extrapeninsular?”, se pregunta Paredes.

Y avisa: “La distancia geográfica no puede convertirse en desigualdad social”.

Su preocupación por este hecho le ha llevado a lanzar un SOS en su intento de zanjar esta exclusión a la España africana de una red solidaria de la que dependen muchas familias. Solo en Melilla, el Banco de Alimentos atiende a 6.000 personas y reparte cada año 150.000 kilos de comida, pero el aislamiento prácticamente le obliga a ser autosuficiente, un reto complicado, además de “injusto”.

“No pedimos privilegios ni condiciones especiales. Pedimos que se nos incluya, que se nos escuche y que se busquen soluciones. Porque la vulnerabilidad no entiende de fronteras geográficas y la solidaridad tampoco debería entender de distancias”. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

Paracetamol o ibuprofeno: qué tomar si me duele la cabeza, según expertos

La elección de cada medicamento dependerá de la intensidad del dolor y de su origen

Paracetamol o ibuprofeno: qué tomar si me duele la cabeza, según expertos

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

David Guibert, chef: “Si no sabes esto puedes tener una intoxicación alimentaria”

El cocinero navarro explica en redes sociales cómo evitar la contaminación alimentaria y evitar una intoxicación alimentaria con un gesto simple en casa

David Guibert, chef: “Si no sabes esto puedes tener una intoxicación alimentaria”

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

El grupo revirtió las pérdidas del año anterior gracias al avance de la facturación y a la menor carga de sus inversiones en Hispanoamérica, con mejoras también en banda ancha, móvil y televisión

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

Elecciones generales 29-N en directo: última hora de la huelga general, los decretos de vivienda y el inicio de la campaña

Arranca la campaña electoral después de una precampaña de vértigo: el PP apuesta por Cataluña, el PSOE por Andalucía y Vox vuelve a Colón

El calvario del concejal del PP que denunció a su alcalde y terminó expulsado: “Prefería gastarse el dinero en traer a Morante que en arreglar las ventanas del centro cultural”

El Frente Polisario llama a la “movilización general” tras la salida de la misión de la ONU del Sáhara Occidental y el ejército saharaui confirma nuevos ataques

De una amenaza en Gijón a campos de tiro en Ucrania: así llegó la Policía a los líderes de Núcleo Nacional a través de varios menores ultras del Sporting

ECONOMÍA

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

Un abogado laboralista advierte que los trabajadores tienen derecho a saber cómo el algoritmo les asigna peores turnos o menos incentivos: “No puede invocarse el secreto empresarial”

La prórroga de alquileres ahorrará 4.341 euros de media a casi dos millones de hogares si se mantiene en vigor

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico