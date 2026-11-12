El Gobierno canario desactiva todas las alertas y las clases vuelven a la normalidad

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Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov (EFE).- El Gobierno de Canarias ha desactivado la alerta por fuertes vientos que había emitido por la llegada de la borrasca Charles y la actividad escolar se retoma con normalidad en todas las islas, incluidas Tenerife, La Palma y La Graciosa, donde estuvo suspendida durante la jornada del miércoles.

También se ha retirado la alerta por riesgo de inundaciones que se había decretado el miércoles en La Palma ante el aumento del caudal del barranco de Las Angustias, en su desembocadura en Tazacorte.

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La Dirección General de Emergencias de la comunidad autónoma ha tomado esta decisión en vista de la evolución favorable de la situación meteorológica en las islas.

De hecho, para este jueves la Agencia Estatal de Meteorología no tiene activo en las islas ningún aviso, cuando el miércoles toda la comunidad autónoma estuvo en aviso naranja (riesgo importante) por viento y oleaje y La Palma y las cumbres de Tenerife, en aviso rojo (riesgo extremo) por vientos.

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El miércoles, se registraron rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, con un máximo de 148 Km/h en Izaña, en Tenerife.

Durante la madrugada de este jueves, las rachas más fuertes se han medido en Gran Canaria y Tenerife, con 56 Km/h en Tasarte yLomo de Pedro Alfonso, en el caso de la primera isla, e Izaña, en la segunda. EFE

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