Detenidas 43 personas por estafar un millón a euros a clientes de bancos con envíos de SMS

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Madrid, 12 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 43 personas por estafar más de 1.140.000 euros a clientes de bancos tras simular ser el departamento antifraude de sus entidades, una estafa que realizaban a través de envíos masivos de SMS en los que alertaban de una supuesta transacción fraudulenta en las cuentas de las víctimas.

Según informa este jueves la Policía a los 43 detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Además, hay otras 13 personas a las que se ha tomado declaraciones como investigadas, de un total de 95 imputados.

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Las pesquisas, de las que darán detalles sus responsables esta mañana, se inició hace un año cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una aplicación de mensajería privada donde, a través de diferentes canales, grupos criminales se organizaban para realizar estafas con identidades ficticias.

El modus operandi de estos individuos comenzaba con el envío masivo de SMS a clientes de entidades bancarias, simulando ser el departamento de seguridad o prevención de su banco, tras un previo estudio del perfil de las víctimas que, por lo general, eran personas mayores de 65 años.

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Para solventar la supuesta incidencia de una transacción fraudulenta, los estafadores indicaban a las víctimas un teléfono o página web con la que finalmente conseguían el dinero de las cuentas. EFE

(Vídeo)