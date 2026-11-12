Desalojada la acampada por el derecho a la vivienda de Sevilla

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Sevilla, 12 nov (EFE).- Un dispositivo con agentes de los cuerpos nacional y local de Policía ha desalojado a primera hora de la mañana el más de medio centenar de tiendas que seguían acampadas por el derecho a la vivienda en el entorno de las Setas, en el centro de Sevilla capital, han indicado a EFE fuentes de la organización.

Pasadas las 8:00 horas el dispositivo de seguridad, al que se han desplazado alrededor de una decena de furgones de la Policía Nacional, ha dado paso al servicio municipal de limpieza, cuyos operarios trabajan para quitar enseres y restos en la plaza tras el desalojo, según un comunicado de la Policía.

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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha indicado en un mensaje en la red social X que la plaza de la Encarnación ha quedado "completamente" desalojada y ha agradecido su labor a todos los servicios públicos que han trabajado para que el emplazamiento "vuelva a ser de todos los sevillanos".

Punto de encuentro de las convocatorias que se sucedieron este pasado miércoles en la jornada de huelga general, el entorno de esta plaza sevillana ha albergado desde finales de septiembre una de las pocas acampadas por la vivienda que quedaba activas tras el desalojo de la de la Puerta del Sol en Madrid tras el desahucio de Maricarmen en la capital de España. EFE

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