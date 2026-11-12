Delgado exige a Sánchez el cese de Marlaska por las cargas policiales durante la huelga general

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El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de las cargas policiales durante la jornada de la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda.

"No tiene mucho sentido ya apelar al ministro. Cuanto más tiempo sostenga el PSOE a Marlaska, más transferencia de la responsabilidad se le hace al presidente del Gobierno", ha afirmado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

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Para Delgado, incluso el electorado del PSOE "se siente incómodo" porque "no es ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera" que la policía carga duramente contra los manifestantes en protestas de índole progresista. "La extrema derecha cortó la Gran Vía hace tres años y la policía les escoltó", ha comparado el dirigente político, que ha criticado que se utilizara el gas pimienta contra manifestantes en la protesta por la vivienda.

El candidato de Frente Amplio ha reprochado que "no se puede tender la mano a la ciudadanía cuando se moviliza por sus derechos" y, cuando marcha en las calles, hacer "cargas policiales salvajes" como las que se vieron en la huelga general.

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CUESTIONA A LOS ANTIDISTURBIOS

Delgado ha señalado que derechos fundamentales como el de reunión o expresión "se están viendo vulnerados" y ha apuntado a que hay un problema con los antidisturbios. "En este país la Policía está muy bien valorada, creo que hay mucha gente que agradece la protección y el trabajo de la policía en el día a día, pero hay un problema específico con los sindicatos policiales y con los antidisturbios", ha subrayado.

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Para el dirigente de Más Madrid "no es normal que haya concentraciones de neonazis y se vea los policías tranquilamente hablando con ellos", al tiempo que ha criticado que la misma policía gaseó en la protesta por la vivienda en Madrid "a una persona sin techo que había en la Gran Vía".

"Esto es inadmisible", ha zanjado Delgado, que ha insistido en reclamar "responsabilidades políticas" para que se "garanticen los derechos fundamentales en España", a la vez que ha exigido "una revisión a fondo del modelo de policía".

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Dicho esto, Delgado ha puesto en valor el resultado histórico de la huelga general por la vivienda, especialmente en avenidas que estuvieron "colapsadas" en grandes ciudades.