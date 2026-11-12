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Colombia-Chile, un amistoso para consolidar ideas

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Bogotá, 12 nov (EFE).- Las selecciones de Colombia y Chile jugarán este viernes un partido amistoso que, confían ambos equipos, les sirva para consolidar ideas con vistas a las eliminatorias del Mundial de 2030 y a la Copa América de 2028.

El encuentro se disputará en el estadio Pascual Guerrero, en la ciudad colombiana de Cali, y las ganancias de la taquilla serán destinadas para ayudar a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país andino.

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Este será además el primer partido de la selección colombiana absoluta que se dispute en Cali en 27 años, pues la última vez que el equipo jugó allí fue el 24 de enero de 1999, cuando empató 1-1 frente a Dinamarca, con anotación de Faustino Asprilla.

Para el encuentro de este viernes, la selección cafetera no contará con el extremo Luis Díaz, quien se está recuperando de una lesión; el portero Álvaro Montero, de Boca Juniors, que no fue convocado al llegar a un acuerdo con el seleccionador, Néstor Lorenzo, y el centrocampista Richard Ríos, del Al-Ittihad.

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En ese sentido, se espera que el estratega argentino dé minutos a las fichas nuevas que incorporó para esta convocatoria, como el defensor Juan David Arizala, del Udinese; el atacante Daniel Mosquera, del Hellas Verona, y el extremo Camilo Mena, del Korona Kielce polaco.

Igualmente, Lorenzo probará cómo se pueden adaptar al sistema, del que hacen parte habituales titulares como los defensores Daniel Muñoz (Nottingham Forest), Dávinson Sánchez (Galatasaray) y Jhon Lucumí (Juventus); los centrocampistas Gustavo Puerta (Olympiacos), Jhon Arias (Palmeiras) y Jefferson Lerma (Crystal Palace), y el delantero Luis Suárez (Sporting).

Chile, por su parte, llega este jueves a Cali con una nómina de 26 jugadores, incluidos el mediocampista del León Rodrigo Echeverría y los delanteros Maxi Gutiérrez, del Dinamo Moscú, y Darío Osorio, del Crystal Palace.

Las principales novedades son el defensor del Inter de Porto Alegre Guillermo Maripán y el volante Williams Alarcón, reciente campeón con el Boca Juniors, quienes no fueron llamados para la pasada gira en Norteamérica.

Chile llegará a Cali con la baja del zaguero Benjamín Kuscevic, del Toronto FC, quien fue desafectado tras lesionarse el tobillo derecho durante un entrenamiento con su club.

Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Yáser Asprilla; Camilo Durán y Luis Suárez. Seleccionador: Néstor Lorenzo (ARG).

Chile: Lawrence Vigouroux; Diego Ulloa, Jonathan Villalba, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez. Seleccionador: Nicolás Córdova.

Árbitro: el ecuatoriano Augusto Alarcón.

Estadio: Pascual Guerrero, de Cali.

Hora: 19.00 (00.00 GMT del sábado). EFE

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