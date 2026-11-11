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La Junta Electoral abre expediente sancionador a la alcaldesa de València por un vídeo

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València, 11 nov (EFE).- La Junta Electoral de Zona de Valencia ha abierto expediente sancionador a la cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia, María José Catala, que se enfrenta a una multa de entre 300 y 3.000 euros, por publicar en redes sociales un vídeo "con contenido promocional desde el despacho de alcaldesa" de València.

Según el acuerdo de incoación del expediente, al que ha tenido acceso EFE, la Junta estimó la denuncia presentada el pasado 29 de octubre por el PSPV-PSOE ante la Junta Electoral Provincial "en cuanto a que no se puede utilizar las dependencias municipales, aunque su publicación lo haya sido únicamente en sus cuentas personales".

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En ese momento "no se consideró necesario abrir un expediente sancionador al haberse dado la publicidad desde una cuenta particular" pero se requirió a Catalá, quien retiró la publicación, que se abstuviera de "volver a utilizar espacios públicos para estas actuaciones".

Tras el recurso "en tiempo y forma" por la representación del PSOE, la Junta Electoral Provincial dictó un acuerdo con fecha 4 de noviembre en el que "estimaba parcialmente el recurso de alzada" y ordenaba a la JEZ "la incoación del expediente sancionador" contra Catalá.

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En ese acuerdo se acuerda estimar parcialmente la denuncia del PSOE contra Catalá por "vulneración de la normativa electoral y del principio de neutralidad con ocasión de la publicación en la red social Instagram de un vídeo el 23 de octubre de 2026", cuando anunció que sería la cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia.

El expediente contra Catalá es por "infringir presuntamente lo establecido en los artículos 50.2 y 53 de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen electoral General) en relación con el 153, una conducta sancionada con una multa de entre 300 y 3.000 euros", según el documento. EFE

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