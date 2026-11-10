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Una muestra revela la "trastienda" de 'El bueno, el feo y el malo' en su 60 aniversario

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Almería, 10 nov (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) y la Diputación Provincial conmemoran el 60 aniversario del rodaje de la obra maestra de Sergio Leone, 'El bueno, el feo y el malo' (1966), con una muestra inédita de 54 fotografías del reportero italiano Angelo Novi, procedentes del archivo de la Cineteca de Bolonia.

Bajo el título 'Detrás del mito', la exposición permanecerá abierta hasta el próximo día 22 en el Patio de Luces del Palacio Provincial. Las imágenes abandonan el archivo seis décadas después para desvelar la complicidad en el set entre el director y su mítico trío protagonista -Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef- durante las grabaciones en escenarios naturales de Almería, Burgos, Madrid y Granada.

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Según una nota, el recorrido expositivo se articula en cuatro grandes bloques temáticos: la dirección y técnica; la trinidad protagonista; los escenarios y secundarios; y la "trastienda humana" de las pausas del rodaje.

Entre los documentos gráficos más singulares, el objetivo de Novi (1930-1997) inmortalizó desde un histórico partido de fútbol de fraternización entre los equipos técnicos de España e Italia en Burgos, hasta su propio cameo caracterizado como fraile en el Cortijo del Fraile, en Níjar.

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La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado durante la presentación que este proyecto internacional demuestra cómo el cine forma parte del "ADN de todos los almerienses".

Según Morales, el rodaje de 1966 no solo inmortalizó en la memoria cinéfila parajes como Tabernas o Níjar, sino que "consolidó definitivamente a la provincia de Almería como el gran plató natural de Europa, especialmente para el género western".

Por su parte, los comisarios de la muestra, Juan Gabriel García y José David Rosa, han subrayado que esta antología permite redescubrir la historia viva del mito huyendo de la clásica fotografía estática publicitaria, para devolver al espectador la maestría técnica y la humanidad de un rodaje aclamado por cineastas contemporáneos como Quentin Tarantino.

El trabajo en 'El bueno, el feo y el malo' supuso el inicio de la fructífera alianza gráfica entre Novi y Leone, convirtiéndose en el fotorreportero de confianza del director en títulos como 'Hasta que llegó su hora' (1968) o 'Érase una vez en América' (1984). Paralelamente, Novi se consolidó como una figura indispensable del cine europeo y cronista visual fetiche de Bernardo Bertolucci en obras fundamentales como 'El último tango en París' (1972) o 'El último emperador' (1987). EFE

mma/bfv/ros

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