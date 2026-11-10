Semaf achaca a fallos de gestión de Renfe el hecho de que no salgan algunas circulaciones

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Madrid, 10 nov (EFE).- El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Semaf, achaca a fallos de gestión por parte de Renfe el hecho de que haya circulaciones que no están saliendo durante la jornada de huelga de 24 horas que secunda este martes el colectivo de conducción de la operadora pública.

Semaf ha convocado tres días de movilizaciones para reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las principales empresas y organismos públicos del sector el cumplimiento de los acuerdos de seguridad ferroviaria del pasado mes de febrero que requieren la aprobación y la modificación de leyes y diversa normativa sobre la industria.

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Tras la huelga de 24 horas de hoy, los maquinistas del grupo Renfe están convocados a paros parciales para el próximo jueves 12 de noviembre y el día 17 del mismo mes. Lo está todo el colectivo de conducción tanto de la compañía pública como de Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

Según el sindicato de maquinistas, la primera jornada de movilizaciones tiene un seguimiento del 100 %, en tanto que Renfe ha señalado que la participación entre los trabajadores con capacidad para secundarla ha ascendido a un 19,6 % en la suma de los turnos de noche y mañana.

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Mientras que Semaf asegura que "se están cumpliendo los servicios mínimos", al tiempo que los tacha de "abusivos", Renfe apunta a importantes incumplimientos en diversos núcleos de Cercanías.

Para Semaf, son unos servicios mínimos abusivos "y más teniendo en cuenta que mañana (el día de huelga general) son bastante menores".

A la organización le llama la atención que, en una huelga ferroviaria, los ferroviarios tengan servicios mínimos "mucho más altos" que en una que va de otros asuntos ajenos al ferrocarril.

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Semaf ha reconocido que hay algunas circulaciones que no están saliendo, pero lo achaca a que la empresa "no está siendo capaz de gestionar adecuadamente los trenes programados en condiciones de huelga".

Por otro lado, el sindicato ha recordado en un comunicado que la semana pasada mantuvo dos reuniones con el nuevo ministro transitorio de Transportes, Carlos Cuerpo, y en la celebrada el viernes se entregó una documentación con los posibles desarrollos normativos de cada punto de la convocatoria de huelga.

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Igualmente,"nos aseguraron su voluntad de aprobarlas y publicarlas en un plazo muy breve de tiempo", de acuerdo con Semaf.

"Desafortunadamente, por los antecedentes que tenemos, a Semaf ya no le vale con que un ministro firme unos compromisos sobre un papel. Así se lo hemos hecho saber. Les hemos transmitido que la confianza está rota y que solo aceptamos hechos", agrega el sindicato.

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La organización ha detallado que estuvo todo el fin de semana trabajando con la documentación, corrigiéndola, complementándola y haciéndola compatible con sus demandas para que, luego, no pueda haber malentendidos.

Y añade que el ministerio les transmite que en un plazo muy corto de tiempo serán llevadas a cabo "frente a las excusas de reuniones anteriores a la convocatoria de la huelga, en las que no sabían determinar cuándo se podrían poner en marcha, ha añadido Semaf. EFE

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