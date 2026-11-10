Espana agencias

Semaf achaca a fallos de gestión de Renfe el hecho de que no salgan algunas circulaciones

Guardar

Madrid, 10 nov (EFE).- El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Semaf, achaca a fallos de gestión por parte de Renfe el hecho de que haya circulaciones que no están saliendo durante la jornada de huelga de 24 horas que secunda este martes el colectivo de conducción de la operadora pública.

Semaf ha convocado tres días de movilizaciones para reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las principales empresas y organismos públicos del sector el cumplimiento de los acuerdos de seguridad ferroviaria del pasado mes de febrero que requieren la aprobación y la modificación de leyes y diversa normativa sobre la industria.

PUBLICIDAD

Tras la huelga de 24 horas de hoy, los maquinistas del grupo Renfe están convocados a paros parciales para el próximo jueves 12 de noviembre y el día 17 del mismo mes. Lo está todo el colectivo de conducción tanto de la compañía pública como de Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

Según el sindicato de maquinistas, la primera jornada de movilizaciones tiene un seguimiento del 100 %, en tanto que Renfe ha señalado que la participación entre los trabajadores con capacidad para secundarla ha ascendido a un 19,6 % en la suma de los turnos de noche y mañana.

PUBLICIDAD

Mientras que Semaf asegura que "se están cumpliendo los servicios mínimos", al tiempo que los tacha de "abusivos", Renfe apunta a importantes incumplimientos en diversos núcleos de Cercanías.

Para Semaf, son unos servicios mínimos abusivos "y más teniendo en cuenta que mañana (el día de huelga general) son bastante menores".

A la organización le llama la atención que, en una huelga ferroviaria, los ferroviarios tengan servicios mínimos "mucho más altos" que en una que va de otros asuntos ajenos al ferrocarril.

Semaf ha reconocido que hay algunas circulaciones que no están saliendo, pero lo achaca a que la empresa "no está siendo capaz de gestionar adecuadamente los trenes programados en condiciones de huelga".

Por otro lado, el sindicato ha recordado en un comunicado que la semana pasada mantuvo dos reuniones con el nuevo ministro transitorio de Transportes, Carlos Cuerpo, y en la celebrada el viernes se entregó una documentación con los posibles desarrollos normativos de cada punto de la convocatoria de huelga.

Igualmente,"nos aseguraron su voluntad de aprobarlas y publicarlas en un plazo muy breve de tiempo", de acuerdo con Semaf.

"Desafortunadamente, por los antecedentes que tenemos, a Semaf ya no le vale con que un ministro firme unos compromisos sobre un papel. Así se lo hemos hecho saber. Les hemos transmitido que la confianza está rota y que solo aceptamos hechos", agrega el sindicato.

La organización ha detallado que estuvo todo el fin de semana trabajando con la documentación, corrigiéndola, complementándola y haciéndola compatible con sus demandas para que, luego, no pueda haber malentendidos.

Y añade que el ministerio les transmite que en un plazo muy corto de tiempo serán llevadas a cabo "frente a las excusas de reuniones anteriores a la convocatoria de la huelga, en las que no sabían determinar cuándo se podrían poner en marcha, ha añadido Semaf. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta en España por las borrascas Bruna y Charles: la Aemet espera fuertes rachas de viento y hasta 120 litros de lluvia

El temporal mantendrá los avisos activados hata el próximo jueves 12 de noviembre

Alerta en España por las borrascas Bruna y Charles: la Aemet espera fuertes rachas de viento y hasta 120 litros de lluvia

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, uno de la huelga general y menos de 48 horas del arranque de la campaña, las encuestas mantienen su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, mientras el PSOE remonta ligeramente y sin compensar la caída de los grupos a su izquierda

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

Miguel Castro, el pastelero español que ha vencido a dos italianos en preparar el mejor panettone de chocolate del mundo

El obrador Marea Bread ha llevado a España a lo más alto en la Copa del Mundo celebrada en Milán, capital mundial del panettone

Miguel Castro, el pastelero español que ha vencido a dos italianos en preparar el mejor panettone de chocolate del mundo

Números ganadores del Super Once del 10 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once del 10 noviembre

El PP presenta su programa electoral para concurrir a las elecciones generales del 29-N: “El proyecto no tiene unicornios, dice la verdad”

El PP califica el texto como un proyecto de “reconstrucción nacional”. La primera medida plantea una auditoría, durante los primeros 100 días de Gobierno, de todo el gasto público, la Administración, los organismos y las empresas del Estado

El PP presenta su programa electoral para concurrir a las elecciones generales del 29-N: “El proyecto no tiene unicornios, dice la verdad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

El PP presenta su programa electoral para concurrir a las elecciones generales del 29-N: “El proyecto no tiene unicornios, dice la verdad”

Santiago Abascal sí respondió a las preguntas clásicas en ‘La Revuelta’: la parte no emitida de la entrevista de David Broncano

Un operario es despedido por hacer rutas en bicicleta mientras estaba de baja por lesión en la rodilla: es improcedente porque el médico le recomendó “fortalecer el cuádriceps”

Un policía muere y otro resulta herido de gravedad tras la explosión de una mochila durante una intervención por un tiroteo en Oviedo

ECONOMÍA

Calles más anchas, mejor iluminadas y rutas más seguras: qué es el urbanismo con perspectiva de género que critica Abascal en ‘La Revuelta’

Calles más anchas, mejor iluminadas y rutas más seguras: qué es el urbanismo con perspectiva de género que critica Abascal en ‘La Revuelta’

Este es el precio de la gasolina este 10 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Huelga general del 11N: cuánto pueden descontarte de la nómina si la secundas y qué represalias de la empresa puedes denunciar

Si las horas que trabajas o el sueldo que cobras no coinciden con lo que dice tu contrato, guarda pruebas: “Los tribunales valoran las condiciones reales”

Cuánto gana Ada Colau, líder del Frente Amplio en las elecciones generales: su última nómina conocida es de 2024

DEPORTES

Un sociólogo explica lo que tendrá que enfrentar Owono tras la muerte de Jesús De Miguel: “La sociedad siempre va a buscar a quien echarle la culpa y crear una figura del malo”

Un sociólogo explica lo que tendrá que enfrentar Owono tras la muerte de Jesús De Miguel: “La sociedad siempre va a buscar a quien echarle la culpa y crear una figura del malo”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga