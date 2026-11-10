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Sánchez y los ministros no tendrán ningún acto este miércoles debido a la huelga general

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Madrid, 10 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los ministros no tendrán este miércoles ningún acto en sus agendas con motivo de la jornada de huelga general, aunque la previsión es que, al menos la mayoría, tengan trabajo de despacho.

Ante esa convocatoria, el Ejecutivo, por boca de su portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha pedido respeto a los sindicatos y también al ejercicio de un derecho como es el de hacer huelga.

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Al plantearle si ella o el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, presente también en la rueda de prensa, iban a hacer huelga, ha señalado que eso no es lo relevante, sino la posibilidad de ejercer ese derecho.

Fuentes del ala socialista del Gobierno han informado de que ningún miembro del Ejecutivo tendrá actos en sus respectivas agendas, aunque han precisado que eso no significa que vayan a hacer huelga porque la previsión es que la mayoría lleven a cabo trabajo de despacho.

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Al hilo de ello han señalado que, aunque cada uno tiene libertad para decidir si ejerce ese derecho, lo que espera la ciudadanía del Gobierno es que todos estén en sus puestos de trabajo.

En el caso de los ministros de Sumar, Bustinduy, al ser preguntado si haría huelga, ha vuelto a llamar a la movilización de los trabajadores para secundarla.

"Este trabajo (de ministro) no se acaba nunca, no para nunca, pero yo voy a hacer todo lo posible para contribuir a que la huelga sea un éxito", ha añadido. EFE

(Foto)

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