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Planas defiende cooperación para reforzar seguridad alimentaria frente al cambio climático

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Madrid, 10 nov (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido la cooperación internacional para reforzar la seguridad alimentaria global frente al cambio climático.

Durante su intervención este martes en la cumbre del clima COP31 en Antalya (Turquía), Planas ha incidido en que "no puede haber seguridad alimentaria sin seguridad hídrica".

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El ministro ha señalado que la alimentación, el agua y el clima no pueden abordarse como agendas independientes porque "son desafíos profundamente interconectados que requieren de políticas integradas, planificación estratégica y una cooperación internacional reforzada".

Ha identificado prioridades que los países deben abordar para avanzar hacia sistemas agroalimentarios resilientes, entre ellas la necesidad de acelerar la adaptación de la agricultura a los impactos del cambio climático.

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También ve prioritario colocar a los agricultores y a las comunidades rurales en el centro de la transición climática y garantizar una producción sostenible, con un acceso universal a los alimentos nutritivos.

En esta jornada, Planas se ha reunido con el ministro de Seguridad Alimentaria e Investigación pakistaní, Rana Tanveer Hussain, para abordar la experiencia española en la gestión eficiente del agua, la modernización de regadíos y la aplicación de la tecnología a los sistemas agroalimentarios.

Además, ha mantenido un encuentro con el ministro de Energía de Azerbaiyán, Parviz Shahbazov, con quien ha tratado, entre otros temas, el impulso de las energías renovables en la agricultura de precisión española.

Con el viceministro de Agricultura de Uzbekistán, Akmal Kosimov, el ministro español ha hablado también de la gestión eficiente del agua y de la importancia de impulsar proyectos de innovación agroalimentaria, digitalización rural y agricultura familiar para una producción más sostenible, productiva y rentable.

Los temas relacionados con la cooperación pesquera y acuícola han sido planteados con el ministro de Agricultura, Agua, Pesca, Ganadería y Recursos Pesqueros de Yibuti, Radwan Abdillahi Bahdon. EFE

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