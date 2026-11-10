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Los reyes asisten este martes a la misa funeral por las víctimas del accidente de Urda

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Toledo, 10 nov (EFE).- Los reyes asisten este martes en la catedral de Toledo a la misa funeral que ofrece la Archidiócesis en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas.

La ceremonia religiosa, que comenzará a las 19:00 horas, estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

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Además de los reyes asistirán a la misa funeral el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, de Educación, de Vivienda y de Sanidad; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos, entre otros.

El arzobispo de Toledo ya ofició el 31 de octubre, en la parroquia de Urda, una misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario y avanzó que en próximas fechas habría una ceremonia en la catedral.

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Con motivo de esta misa funeral en la catedral, la imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda -que es una de las más veneradas del nazareno en Castilla-La Mancha y congrega cada año a cientos de peregrinos- ha salido por primera vez de la localidad toledana para estar en el templo primado.

La talla del Cristo de Urda, realizada en 1596 por el imaginero Luis de Villoldo, va a ocupar en la catedral el lugar de la Virgen del Sagrario y va a estar acompañada por 69 velas encendidas en memoria de las víctimas mortales del accidente.

De las 69 personas fallecidas, 40 son hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, y del total, 54 son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. EFE

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