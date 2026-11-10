Las propuestas de Feijóo: menos impuestos a jóvenes, más vivienda e inmigración controlada

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Madrid, 10 nov (EFE).- Bajar los impuestos a los jóvenes, construir un millón de viviendas, agilizar la expulsión de inmigrantes y abogar por una inmigración regular son algunas de las medidas que Alberto Núñez Feijóo ha incluido en su programa electoral para hacer una "reconstrucción nacional", que ha presentado este martes.

Un total de 249 medidas -algunas de ellas todavía desconocidas, pues se presentarán en la campaña- con las que el líder del PP pretende fijar las prioridades de un eventual Gobierno liderado por él, tras las elecciones del 29N.

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Estas son algunas de las medidas recogidas en el programa:

- Más control de fronteras: identificación en un plazo máximo de siete días de quienes crucen ilegalmente la frontera para agilizar su devolución; impulso de la creación de centros para inmigrantes en situación irregular en terceros países; refuerzo de efectivos, vigilancia e infraestructuras en las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias.

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- Una inmigración regular e integrada: visados para inmigrantes con cupos anuales que determinen cuántos trabajadores pueden venir y para qué sectores; compromiso de integración para quien quiera renovar su residencia, con obligatoriedad de aprender español, conocer la Constitución y los valores de la Unión Europea. Prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos.

- Nueva Ley de Nacionalidad que refuerce las condiciones de acceso: residencia legal y continuada, conocimiento suficiente del español, la historia y la cultura, con tratamiento preferente para los países de la Hispanidad.

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- Coto a la multirreincidencia: impulso de juicios rápidos y de medidas para combatir la reiteración de delitos leves. Endurecimiento de la respuesta frente a disturbios violentos y organizados. Taparse el rostro será agravante. Los tutores tendrán responsabilidad cuando haya menores implicados en actos violentos.

- Un millón de viviendas construidas en la legislatura: aprobación de una nueva Ley del Suelo para facilitar el desarrollo urbanístico, derogación de la ley de vivienda. Reducciones en el IRPF para los caseros que suban la renta por debajo del IPC; aprobación de una ley para que el propietario pueda recuperar su vivienda en 48 horas.

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- Menos impuestos para los jóvenes y ayudas a la vivienda: reducción del IRPF de los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años durante los cuatro primeros años en que paguen IRPF; reducción del IVA al 4 % para la adquisición de la primera vivienda para menores de 40 años.

- Adiós al Ingreso Mínimo Vital: aunque no está detallado en el programa, Feijóo ha adelantado que proponen crear una Renta de Activación que reúna el IMV y los diferentes subsidios en uno. Cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, con seguimiento verificable. Rechazar empleos adecuados de forma reiterada supondrá la pérdida de ayudas.

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- Familia y natalidad: el concebido no nacido computará para determinar las ayudas y beneficios que correspondan a la familia; facilitación de la congelación de óvulos para mujeres jóvenes; ampliación de los permisos por nacimiento y más libertad para disfrutarlos.

- Cuidados paliativos: aunque no se menciona a la actual ley eutanasia, que el PP rechaza, se propone aprobar una ley nacional de cuidados paliativos con el fin "de que nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas".

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- Reducción y control del gasto público, de la burocracia y de la regulación: auditoría de las cuentas del Estado durante los primeros cien días de Gobierno; reducción de ministerios, altos cargos y asesores; compromiso de eliminar tres normas vigentes cuando se quiera aprobar una nueva.

- Presupuestos: convocatoria de elecciones y disolución de las Cortes si se produce una segunda prórroga presupuestaria consecutiva.

- Reforma del sistema judicial: reforma del sistema de elección del fiscal general del Estado, con un mandato único de cinco años y un informe vinculante del Consejo General del Poder Judicial; modificación de los requisitos para acceder al Tribunal Constitucional, de modo que no puedan ser candidatos quienes hayan ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores.

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- Derogación de varias leyes, entre ellas la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Amnistía, con recuperación en el Código Penal el delito de sedición y de convocatoria de referéndum ilegal.

- Infraestructuras: puesta en marcha de un plan nacional de inversiones de más de 300.000 millones de euros en quince años, con participación pública y privada, para renovar carreteras, ferrocarriles infraestructuras hidráulicas y energéticas.

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- Mejorar la detección de riesgos y los sistemas de aviso. Las confederaciones hidrográficas darán prioridad al mantenimiento, limpieza y ampliación de los cauces y barrancos. El Gobierno central actuará desde el primer momento ante una catástrofe, sin esperar a que se lo pidan.

- Reforma de RTVE y EFE para recuperar su independencia y la credibilidad de los medios públicos. Adopción de medidas para garantizar una información rigurosa, plural e independiente y una vocación de servicio público. EFE