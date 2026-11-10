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Lakers, Spurs y Warriors, lanzados en el Oeste

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Washington, 9 nov (EFE).- Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs y Golden State Warriors se apuntaron este lunes sendas victorias contra Atlanta Hawks, Phoenix Suns y New Orleans Pelicans, respectivamente, extendiendo así las mejores rachas de la liga.

Los Lakers (10-2) derrotaron a los Hawks por 114-124 en el regreso del esloveno Luka Doncic tras causar baja en el último partido por molestias lumbares. La de Atlanta fue la sexta victoria seguida para los angelinos.

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Doncic terminó con 32 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias, cada vez más cerca de su primer triple-doble de la temporada, en un partido en el que no tuvo a Austin Reaves a su lado, que fue baja por enfermedad.

Sí le acompañaron Walker Kessler con 21 puntos y 10 rebotes, y Sandro Mamukelashvili con 23 puntos y 8 rebotes. Collin Sexton aportó 18 puntos.

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Desde que los Spurs (9-2) perdieran los dos primeros partidos de la temporada no han hecho más que ganar. Este lunes se impusieron por 96-122 a los Suns con 40 puntos de Victor Wembanyama, que completó 11 rebotes y 9 tapones.

Es la novena victoria seguida de unos Spurs que ahora mismo tienen la mejor racha de la liga.

Para 'Wemby', la de Phoenix fue una actuación estelar pocos días después de sus 52 puntos y 24 rebotes ante los Dallas Maverics. El francés, con 30,1 puntos de promedio, está decidido a batallar con Doncic, que promedia 39,3 puntos, el 'MVP'.

Los Warriors (8-3), superando todas las expectativas, encadenaron este lunes su octavo triunfo consecutivo tras derrotar de manera contundente a los Pelicans por 138-87. Igual que los Spurs, los Warriors no han hecho más que ganar tras sus primeras tres derrotas.

Stephen Curry y Brandin Podziemski anotaron 25 puntos cada uno, mientras que el 'rookie' Yaxel Lendeborg, internacional con República Dominicana, terminó con 23, afianzándose como gran revelación de la temporada.

Además de estos partidos, los Dallas Mavericks (7-4) derrotaron a los Indiana Pacers por 125-122 con 43 puntos y 10 rebotes de Cooper Flagg y otros 35 puntos de Kyrie Irving. Santi Aldama aportó 10 puntos desde el banquillo.

Los Houston Rockets ganaron 110-100 a los Denver Nuggets pese a los 38 puntos de Jamal Murray y los 25 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias de Nikola Jokic. Para Housto, Kevin Durant anotó 23 y Alperen Sengun 20.

Los Detroit Pistonsse impusieron 122-111 a los Washington Wizards, superando los 44 puntos y 13 rebotes de Anthony Davis, y rompieron una racha de dos derrotas. John Collins aportó 24 puntos, mientras que Duncan Robinson y Daniss Jenkins sumaron 22 cada uno.

En Charlotte, los Hornets derrotaron a los Cleveland Cavaliers por 124-112 con 27 puntos de Grayson Allen y 25 de Naz Reid, mientras que los Memphis Grizzlies ganaron 102-118 en Toronto a los Raptors con 27 puntos de Ty Jerome. EFE

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