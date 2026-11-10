La italiana Battocletti vuelve al Cross de Atapuerca para defender su victoria del 2025

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Burgos, 10 nov (EFE).- La italiana Nadia Battocletti será una de las grandes protagonistas de la XXII edición del Cross Internacional de Atapuerca que se disputará los próximos 21 y 22 de noviembre, ya que vuelve al circuito burgalés con el objetivo de defender el triunfo conseguido el pasado año en una carrera que reunirá de nuevo a algunas de las principales figuras del atletismo internacional.

Battocletti, subcampeona olímpica de 10.000 metros en París 2024, llegará a Atapuerca con un palmares que incluye en el Mundial de Tokio de 2025 la plata en los 10.000 metros y el bronce en los 5.000, mientras que en 2026 ha sido campeona del mundo en pista cubierta de 3.000 metros y ha conseguido el doblete europeo en 5.000 y 10.000 metros.

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La italiana también atraviesa un destacado momento en el campo a través, donde ha conquistado las dos últimas ediciones del World Athletics Cross Country Tour, correspondientes a las temporadas 2024/25 y 2025/26.

Su regreso a Burgos supondrá uno de los principales atractivos de una competición integrada en el circuito mundial de campo a través de categoría Gold Level.

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Junto a ella estará la tunecina Marwa Bouzayani, una de las especialistas internacionales más destacadas en los 3.000 metros obstáculos, cuarta en el Mundial de Tokio de 2025 y que consiguió su primera victoria en una prueba de la Diamond League con un nuevo récord nacional.

La tercera de las atletas anunciadas es la etíope Asefu Abreha, de 20 años, que representa a una nueva generación de fondistas africanas, bronce en los 10.000 metros del Campeonato de África y que recientemente se impuso en los 10 kilómetros de Brașov, donde firmó su mejor marca personal con un tiempo de 30:16. EFE

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