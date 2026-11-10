La imagen de Lorca en una sala de cine, cartel del Festival Internacional Premios Lorca

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Granada, 10 nov (EFE).- Una imagen de Federico García Lorca mirando al público desde una butaca de una sala de cine que proyecta la Alhambra en la pantalla ha sido la elegida para anunciar el VII Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca, que se celebrará del 20 al 28 de este mes con 89 obras a concurso procedentes de 14 países.

La autora del cartel, presentado este martes, es la joven diseñadora navarra Jara Montero, estudiante de cuarto curso de diseño gráfico en Creanavarra, informa la organización.

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Su diseño acompañará la programación del certamen, que se celebrará del 20 al 28 de este mes de noviembre con 89 obras a concurso entre largometrajes, documentales, cortometrajes, producciones y coproducciones vinculadas a 14 países.

El cartel recupera la estética cinematográfica clásica para situar a Federico García Lorca en el centro de una escena que combina el homenaje al poeta con la experiencia de acudir al cine.

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La composición muestra una sala oscura, con varios espectadores sentados frente a una pantalla sobre la que aparece proyectada la silueta de la Alhambra. Entre las butacas sobresale la figura de Lorca, que, vestido con una chaqueta rojiza, vuelve la cabeza y dirige su mirada hacia quien contempla el cartel.

La propuesta de Montero fue seleccionada previamente como una de las tres finalistas del certamen, junto a los trabajos presentados por Jesús Casas y Jacinto García Rodríguez.

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El Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca cuenta con la colaboración principal de la Fundación la Caixa y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía.

Las proyecciones se exhibirán principalmente en los Cines Megarama, mientras que las galas y los encuentros profesionales se distribuirán entre distintos espacios culturales de la ciudad. EFE

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