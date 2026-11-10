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La Conmebol ratifica apoyo a Infantino tras conocer intención de Arsene Wenger

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Luque (Paraguay), 10 nov (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ratificó este martes a EFE que mantendrá su respaldo al actual presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, que el venidero 18 de marzo buscará un cuarto mandato al frente del organismo rector del fútbol.

"La Conmebol mantiene su respaldo a Infantino", dijo a EFE una fuente del organismo consultada por la intención del antiguo entrenador del Arsenal, el francés Arsene Wenger, de presentarse a las elecciones de la FIFA, según informó la cadena británica BBC.

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De igual forma, la fuente añadió que la Conmebol se pronunciará oficialmente tras una reunión a celebrarse el próximo 20 de noviembre en Barranquilla, un día antes de que el argentino Boca Juniors y el brasileño Atlético Mineiro disputen la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de esa ciudad colombiana.

Infantino es el principal favorito a una cuarta legislatura en la FIFA, pero su iniciativa fallida de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo ha dañado sus relaciones, además de que varias federaciones han pedido su dimisión y perdido la confianza en él.

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La fecha límite para la presentación de candidaturas es el próximo 18 de noviembre, para aspirar a unas elecciones que tendrán lugar el 18 de marzo de 2027 durante el congreso de la FIFA en Rabat.

A inicios de agosto pasado, la Conmebol pidió respetar estos plazos y los mecanismos institucionales en los que se basan, una forma velada de señalar que no respaldará una prórroga para inscribir candidaturas.

Previó al 82 Congreso Ordinario de la Conmebol, que se celebró en abril pasado en la ciudad ecuatoriana de Quito, el organismo pidió a Infantino que continúe al frente de la FIFA.

Wenger, que ha trabajado en los últimos años en el grupo de desarrollo del fútbol de la propia FIFA, siempre ha sido visto como un personaje fiel a Infantino, pero ambos se distanciaron tras el rechazo generalizado a la venta de los derechos de comercialización del Mundial propuesto por el suizo.

Durante su etapa como jefe de desarrollo del fútbol en la FIFA, Wenger ha propuesto un nuevo sistema de fuera de juego, más permisivo con los atacantes y que es utilizado en la liga de Canadá, así como también ha dejado caer su inclinación por una Copa del Mundo cada dos años en lugar de cada cuatro. EFE

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