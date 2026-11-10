La Audiencia avala investigar a Zapatero por presunto tráfico de influencias en Bolivia

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Madrid, 10 nov (EFE).- La Audiencia Nacional ha avalado que la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también incluya el pago de 200.000 euros que éste cobró del grupo empresarial peruano Gloria por intermediar, presuntamente, con las autoridades de Bolivia, por una indemnización pendiente de pago.

La sección tercera de lo Penal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, en el que desestima el recurso de la defensa del también exlíder socialista, en el que pedía excluir del procedimiento un informe policial que apuntaba al pago de esa cantidad.

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En dicho informe, del pasado junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional implicó a Zapatero en una dinámica para "tratar de mediar o influir" a favor del grupo empresarial peruano Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia, y apuntó a una presunta "remuneración" de 200.000 euros.

Los magistrados rechazan que estos hechos no tengan conexión con el objeto del procedimiento pues, de las comunicaciones de los dispositivos intervenidos en el registro a la oficina de Zapatero, del pasado mes de mayo, "surgieron los nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria". EFE

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