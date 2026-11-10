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Ingresa en prisión un detenido en Huesca fugado hace tres años de una cárcel de Tarragona

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El Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca ha detenido a un varón de 37 años y vecino de la Comarca de La Ribagorza como presunto autor de un delito de resistencia grave a agente de la autoridad y al que le constaban seis requisitorias judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitidas por juzgados de Tarragona y Zaragoza. La Autoridad Judicial ha decretado su ingreso en prisión para el arrestado.

El pasado 23 de julio, componentes del Puesto de la Guardia Civil de Benabarre, mientras realizaban un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en la carretera A-139, próximo a la localidad de Graus, observaron cómo un vehículo eludía el control establecido y se daba a la fuga, por lo que los agentes iniciaron un dispositivo para su localización e identificación del conductor. No pudieron darle alcance, han indicado desde el Instituto Armado.

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El GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca se hizo cargo de las investigaciones. El titular del vehículo era una persona fallecida y quien hacía uso del mismo era su hijo, que se había fugado en el año 2023 de la prisión de la localidad de Tarragona y al que le constaban seis requisitorias judiciales en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, emitidas por los juzgados de Tarragona y Zaragoza.

Los agentes establecieron dispositivos de vigilancia para localizarlo y proceder a su detención. Así, el pasado 7 de octubre, componentes del GIAT se desplazaron hasta el domicilio del requisitoriado quien, al percatarse de la presencia policial cuando llegó conduciendo el vehículo buscado, emprendió la huida a pie. Fue alcanzado por los agentes y arrestado.

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Durante este proceso, el presunto autor comenzó a forcejear con los agentes, sumándose varios familiares del detenido, logrando zafarse de la intervención policial. Por ello, se requirió apoyo de otras unidades de la Guardia Civil, estableciendo un perímetro de seguridad en torno a la vivienda.

Mientras el fugado accedía a la vivienda contigua, para tratar de refugiarse, se le dio alcance y redujo para su detención como presunto autor de un delito de resistencia grave a agente de autoridad, así como por las seis requisitorias de búsqueda, detención e ingreso a prisión emitidas por los juzgados de Tarragona y Zaragoza.

TRES INVESTIGADOS

Asimismo, la investigación de los hechos ocurridos en el día que se produjo la detención continuó para esclarecer la participación de las personas familiares que impidieron la actuación policial.

Como resultado, el pasado 28 de octubre se procedió a la investigación de tres personas como supuestas autoras, una de ellas, por un delito de atentado contra agente de la autoridad y otras dos por un delito de resistencia y desobediencia grave, siendo dos mujeres de 62 y 41 años y un hombre de 71 años, todos vecinos de la Comarca de La Ribagorza.

El GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con el detenido, se entregaron en el Tribunal de Instancia Plaza de Guardia de Barbastro, decretando la Autoridad Judicial, prisión para el detenido, debiendo las tres personas investigadas, comparecer ante dicha Autoridad Judicial, cuando sean requeridos.

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EuropaPress

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