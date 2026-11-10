Imbroda dice que la "invasión de Ceuta" demuestra que hace falta un cambio de Gobierno

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Madrid, 10 nov (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha manifestado que "la invasión de Ceuta" ha demostrado que "hace falta un cambio de gobierno con las ideas claras" en materia de inmigración pues "el actual ya es fallido porque Marruecos ya se lo ha comido y ya no tiene posibilidad de levantarse e imponerse".

Juan José Imbroda ha pronunciado estas palabras en el Foro de Justicia del Colegio de la Abogacía de Madrid dedicado este martes a analizar la situación de Ceuta y Melilla, donde ha advertido de que "si ahora mismo hay otra invasión seguimos perdidos".

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El presidente de Melilla ha reclamado "firmeza" en la relación con Marruecos y no limitarse a ceder en todo porque a su juicio no sirve de nada y ha mantenido que hay que exigir "una reciprocidad cien por cien de lealtad".

"El 30 de julio -cuando se inició la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos a Ceuta- fallaron muchas cosas pero sobre todo hubo un Gobierno fallido, no hubo Gobierno", ha recalcado Imbroda.

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Y ha recordado: "Hubo una visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que vimos sacar pecho pero luego desaparecieron y los ceutíes han estado abandonados a su suerte".

Imbroda ha comentado que "situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales" y ha considerado que España "tenía que haber legislado ya el fenómeno inmigratorio". En este sentido ha preguntado "cómo no vamos a rechazar una inmigración ilegal que además es una invasión".

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"Si no tenemos armas nos toman el pelo los vecinos, abusan de nosotros porque saben cuáles son nuestras debilidades y deficiencias y con un gobierno débil ellos campan a sus anchas".

Para Juan José Imbroda "aquí faltado decisión, firmeza y previsión porque se sabía" lo que iba a ocurrir y en este sentido ha querido "romper una lanza por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) porque trabaja perfectamente".

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Ha aclarado que "lo que no hubo ni hay son órdenes ni instrucciones, ni para la Guardia Civil ni para la Policía Nacional ni para las Fuerzas Armadas" y ha advertido: "Si mañana hay otra invasión ¿qué hacen?".

Juan José Imbroda ha insistido en que "hay que ponerse serio con Marruecos cuando España es un país privilegiado que forma parte de la Unión Europea (UE), a la que el Estado marroquí le debe su ser económico"

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Por ello ha lamentado que la política migratoria del Gobierno español se sitúe "extramuros de la UE".

A juicio de Imbroda la situación ocurrida el 30 y el 31 de julio en la frontera con Ceuta "se le fue de las manos" a Marruecos y luego "inventó el relato" de que las dos ciudades autónomas son marroquíes.

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Por su parte el director general de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alfonso Conejo, ha comentado que "la población ceutí no tiene solo sentimiento de abandono y desamparo sino también de humillación, que es compartido con el resto del país".

"Los que somos ceutíes ahora más que nunca no nos vamos a ir, al revés y más con el apoyo que tenemos de toda España, que quizá no esperaba Marruecos, pero me preocupa que hay generaciones nuevas que tienen que construir una familia y gente más joven que quizás se lo planteen y tengan más miedo", ha manifestado. EFE

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