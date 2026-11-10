Feijóo se reúne con Maldita.es para conocer el estudio sobre los vídeos de abuso infantil

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Madrid, 10 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este martes con representantes de la fundación española Maldita.es para conocer de primera mano su investigación en la que han detectado más de mil vídeos de abuso sexual infantil y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en TikTok.

"Niñas y niños expuestos cada día a adultos que les piden lo que ningún padre querría imaginar. Estremece y no podemos mirar para otro lado", ha asegurado Feijóo en una publicación de X.

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El líder del PP ha indicado que tienen el deber de proteger a los menores y que este es uno de sus principales compromisos con las familias.

"Lo que es delito en la calle también lo será en el mundo digital", ha subrayado en la publicación.

Maldita.es, una fundación española sin ánimo de lucro, también ha localizado en su investigación 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés. EFE

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