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Feijóo promete derogar Ley de vivienda y rebajar a 4% el IVA de primera vivienda a jóvenes

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Madrid, 10 nov (EFE).- El PP se compromete en su programa electoral a derogar la Ley de Vivienda para eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios, que han "introducido más intervención e incertidumbre y menos oferta", y también contempla la rebaja del IVA de la compra de la primera vivienda, del 10 % al 4 %, para los menores de 40 años.

Estas medidas se unen al compromiso reconocido este mismo lunes por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de aprobar un plan de vivienda que aumente la oferta con un millón de nuevas viviendas, mientras que las licencias de obra nueva y de rehabilitación se resolverán en tres meses, "con silencio positivo".

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El programa del PP incluye una nueva Ley del Suelo para "agilizar el planeamiento urbanístico y reforzar su seguridad jurídica", mientras que también "se abrirá la posibilidad de construir vivienda social en suelo dotacional" y se permitirá el cambio de uso en suelo de oficinas y locales para transformarlo en vivienda asequible.

El PP aspira a acelerar los proyectos residenciales mediante la creación de una figura urbanística que unifique los trámites de planeamiento, gestión y ejecución de los grandes desarrollos de vivienda de la mano de autonomías y ayuntamientos, "con declaración implícita de utilidad pública".

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Para construir más vivienda y en menos tiempo, el PP quiere reducir plazos mediante la vivienda industrializada, con el objetivo de "suprimir las barreras normativas y financieras que hoy frenan su desarrollo".

Como ya avanzó Feijóo este lunes en un vídeo publicado en redes sociales, aprobarán una ley para que el okupa "salga en 48 horas por orden judicial" mediante la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

De cara a los jóvenes, reducirá el IVA de la compra de primera vivienda del 10% al 4% para menores de 40 años y permitirán que este impuesto "se pague de forma fraccionada al ritmo de la hipoteca".

Del mismo modo, acordarán con las autonomías un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reducido para la primera vivienda de los jóvenes cuando esta sea usada y que también se permitirá pagar de manera fraccionada.

Por otro lado, se ampliarán a cuatro años el plazo para reinvertir el importe de la venta de la vivienda habitual y mantener la exención en el IRPF.

También crearán una cuenta de ahorro para la compra de su primera vivienda, con la que se podrán aportar hasta 2.000 euros al año, con una deducción fiscal del 20% de lo aportado. El límite de aportaciones acumuladas será de 40.000 euros.

Los rendimientos generados estarán exentos de tributación siempre que el ahorro se destine a la compra de la primera vivienda, recalca el PP. EFE

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