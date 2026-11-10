El juez Pedraz supervisa la nueva investigación de Fiscalía Europea sobre presunto fraude en la vía de los accidentes

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz es el encargado de supervisar la nueva investigación de la Fiscalía Europea sobre presunto fraude de fondos comunitarios destinados a la mejora de la seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se produjo el accidente mortal cerca de Urda (Toledo), siendo las segundas pesquisas en marcha tras las abiertas también a principios de año después del siniestro que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba).

Según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, la condición de juez de garantías de esa investigación ha caído por turno de reparto en Pedraz, que a partir de ahora será el encargado de autorizar diligencias que la Fiscalía Europea quiera practicar.

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El magistrado pasa así a ser el responsable de vigilar la legalidad de la investigación que dirige el órgano comunitario, como proteger los derechos fundamentales de quienes participen en el proceso.

La Fiscalía Europea comunicó el pasado viernes la apertura de la nueva investigación, que gira en torno a contratos relacionados con las posibles causas del accidente de Urda del pasado 28 de octubre, en el que perdieron la vida 69 personas.

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Esos contratos, según explicó, afectarían a fondos comunitarios destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en esa vía de la red ferroviaria.

Por orden del órgano comunitario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo medidas de investigación en la sede de Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas, donde recabaron documentación.

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CALAMA SUPERVISA LA OTRA INVESTIGACIÓN

Se trata de la segunda investigación abierta sobre el presunto uso fraudulento de los fondos europeos en esa misma línea de alta velocidad, después de que, el pasado marzo, la institución comunitaria lanzara otra tras el siniestro en Adamuz, que se produjo el 18 de enero y dejó 46 muertos.

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En ese caso, como juez de garantías para autorizar diligencias fue designado el magistrado José Luis Calama, también de la Audiencia Nacional.

Fuentes de la Fiscalía Europea contaron a esta agencia de noticias el pasado octubre que esperan avances de calado en próximas fechas sobre lo relacionado con el accidente de Adamuz.

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A raíz de aquel accidente, la Fiscalía Europea pidió a Adif "todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro ferroviario", según un oficio judicial que compartió en redes sociales el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente.

Puente indicó que "la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse". "En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así. Por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es", agregó.

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La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financiero comunitarios.