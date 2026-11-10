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El Gobierno aprueba la primera Estrategia Nacional de Cultura Científica y la Innovación

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Madrid, 10 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional de la Cultura Científica y de la Innovación 2027-2030 para reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad, y consolidar la comunicación científica y la participación ciudadana como elementos estructurales del sistema de I+D+I.

La iniciativa "ayudará a extender la innovación, a tener empresas más competitivas y a crear empleos de mayor valor añadido y mejores salarios para nuestros jóvenes. Hablamos de avanzar de la mano de la ciencia, con una ciudadanía capaz de comprender, participar y decidir", ha dicho la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en un comunicado.

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"Una mayor cultura científica nos hará menos vulnerables a la manipulación y fortalecerá nuestra democracia. En tiempos de negacionismo, más cultura y más ciencia", ha asegurado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La Estrategia Nacional de la Cultura Científica y de la Innovación busca garantizar el derecho de toda la ciudadanía a participar en la ciencia y la innovación, promoviendo "una comunicación científica abierta, inclusiva, plural y bidireccional que favorezca el diálogo entre ciencia y sociedad", aclara el Ministerio de Ciencia en una nota.

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El modelo pretende fortalecer la democracia, mejorar la toma de decisiones y abordar retos como la transición ecológica, la salud pública o la inteligencia artificial para que la ciencia y la innovación sirvan a una "sociedad más justa, cohesionada, crítica y preparada para los desafíos".

La Estrategia se implementará a través de cuatro objetivos estratégicos: Integrar la comunicación social de la ciencia y la innovación como dimensión esencial del sistema de I+D+I; desarrollar un ecosistema coordinado de comunicación social de la ciencia de calidad, ético e informado por la evidencia; fortalecer la cultura científica y de la innovación en los espacios públicos, e impulsar una cultura científica y de la innovación participativa.

Estas medidas se llevarán a cabo durante el periodo 2027-2030 con cargo a los fondos de los respectivos presupuestos de las entidades públicas participantes, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), entre otras. EFE

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