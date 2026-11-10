Espana agencias

El Gobierno amplía la protección social a más de 760.000 familias con 820 millones al año

Guardar

Madrid, 10 nov (EFE).- El Gobierno aprueba este martes un real decreto-ley para ampliar la protección de las familias monomarentales, las numerosas con pocos recursos y las de personas con discapacidad, que estima beneficiará a más de 760.000 hogares, a cerca de 3 millones de personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la medida dotada con una partida de 820 millones de euros al año e impulsada por el ministerio de Pablo Bustinduy, "es un paso de justicia para quienes cada día lo dan todo por sus hijos e hijas".

PUBLICIDAD

"Criar sola no debería significar hacerlo sin apoyo. Hoy aprobamos en el Consejo de Ministros un real decreto-ley para reconocer a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección social", señala Sánchez en redes sociales.

⁠Derechos Sociales estima que más de 760.000 familias, cerca de 3 millones de personas, se beneficiarán directamente de esta norma. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los analistas políticos coinciden sobre la entrevista a Santiago Abascal en ‘La Revuelta’: “David Broncano se ha sacrificado”

Los expertos señalaron que el presentador abandonó su estilo habitual para enfrentar un tono político serio frente al líder de Vox

Los analistas políticos coinciden sobre la entrevista a Santiago Abascal en ‘La Revuelta’: “David Broncano se ha sacrificado”

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, uno de la huelga general y menos de 48 horas del arranque de la campaña, las encuestas mantienen su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, mientras el PSOE remonta ligeramente y sin compensar la caída de los grupos a su izquierda

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

Andrés Roca Rey regresa a España y zanja las dudas sobre su ruptura con Tana Rivera: “La quiero mucho y somos muy buenos amigos”

El torero ha regresado a España después de pasar varias semanas faenando en Latinoamérica rodeado de amigos y Victoria Federica

Andrés Roca Rey regresa a España y zanja las dudas sobre su ruptura con Tana Rivera: “La quiero mucho y somos muy buenos amigos”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Así fue el Gobierno de Mariano Rajoy en España: de la herencia de Zapatero a la moción de censura por corrupción y el desafío independentista

Repasamos los anteriores ejecutivos en la historia democrática en España, a las puertas de unas nuevas elecciones generales el 29 de noviembre

Así fue el Gobierno de Mariano Rajoy en España: de la herencia de Zapatero a la moción de censura por corrupción y el desafío independentista
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

Así fue el Gobierno de Mariano Rajoy en España: de la herencia de Zapatero a la moción de censura por corrupción y el desafío independentista

Así gasta Ayuso el presupuesto taurino: 580.000 euros en sueldos, 8.000 en un catering para homenajear a Ortega Cano, 4.961 para un taller de pintura de capotes

Huelgas generales en España con apoyo masivo: 3 a Felipe González, 2 a Rajoy, 1 a Aznar, otra a Zapatero y ¿una a Pedro Sánchez o a Feijóo?

Néstor Rego, candidato del BNG al Congreso: “Feijóo no es un buen gestor, salvo para su familia y las empresas amigas”

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 10 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 10 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Huelga general del 11N: cuánto pueden descontarte de la nómina si la secundas y qué represalias de la empresa puedes denunciar

Si las horas que trabajas o el sueldo que cobras no coinciden con lo que dice tu contrato, guarda pruebas: “Los tribunales valoran las condiciones reales”

Cuánto gana Ada Colau, líder del Frente Amplio en las elecciones generales: su última nómina conocida es de 2024

Los coches chinos aceleran en España: su oferta en el mercado de ocasión se dispara un 87% con BYD, MG, Omoda y Jaecoo a la cabeza

DEPORTES

“No tengo culpa, pero sí responsabilidad”: Jesús Owono y Óscar Puente, dos nombres y dos tragedias en el banquillo del juicio social

“No tengo culpa, pero sí responsabilidad”: Jesús Owono y Óscar Puente, dos nombres y dos tragedias en el banquillo del juicio social

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga