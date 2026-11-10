El Gobierno amplía la protección social a más de 760.000 familias con 820 millones al año

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Madrid, 10 nov (EFE).- El Gobierno aprueba este martes un real decreto-ley para ampliar la protección de las familias monomarentales, las numerosas con pocos recursos y las de personas con discapacidad, que estima beneficiará a más de 760.000 hogares, a cerca de 3 millones de personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la medida dotada con una partida de 820 millones de euros al año e impulsada por el ministerio de Pablo Bustinduy, "es un paso de justicia para quienes cada día lo dan todo por sus hijos e hijas".

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"Criar sola no debería significar hacerlo sin apoyo. Hoy aprobamos en el Consejo de Ministros un real decreto-ley para reconocer a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección social", señala Sánchez en redes sociales.

⁠Derechos Sociales estima que más de 760.000 familias, cerca de 3 millones de personas, se beneficiarán directamente de esta norma. EFE

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