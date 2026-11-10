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El Consejo de Informativos de TVE pide responsabilidades por la entrevista a Abascal

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Madrid, 10 nov (EFE).- El Consejo de Informativos de TVE ha calificado de "dos errores graves" la decisión de cambiar al público habitual de 'La Revuelta' y prescindir del humor y del entretenimiento que caracterizan al programa de David Broncano durante la entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, y ha pedido responsabilidades a quienes tomaron esas decisiones.

En un comunicado titulado "La importancia del periodismo y de unos Servicios Informativos propios para garantizar el servicio público de RTVE", el Consejo asegura que la edición de anoche les hizo sentir "muy incómodos" y considera que el programa se convirtió en "un espacio informativo sin el rigor periodístico que eso exige".

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"Alguien en RTVE permitió que la entrevista se presentara como 'seria'", advierte el órgano de representación de los profesionales de la información de TVE.

El Consejo sostiene que, al margen de si era oportuno entrevistar a Abascal o de cómo se llevó a cabo, lo ocurrido demuestra que las entrevistas políticas, especialmente en periodo electoral, deben estar a cargo de los profesionales de los Servicios Informativos de RTVE y contar con una producción íntegramente interna.

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"Anoche no se cumplieron esas condiciones. Por ello, pedimos que quienes tomaron estas decisiones asuman su responsabilidad", concluye el comunicado.

La entrevista estuvo precedida por la polémica sobre la composición del público del Teatro Albéniz, después de que el programa cancelara las invitaciones previstas y aceptara que el equipo de Abascal gestionara la asistencia de espectadores a través de una agencia.

Broncano explicó al comienzo del programa que el equipo del líder de Vox había expresado su temor a que el público habitual dificultara el desarrollo de la conversación, por lo que aceptó la petición para evitar posibles abucheos.

Al despedirse, Broncano le dijo entre risas "no te voy a desear suerte", a lo que Abascal replicó, también entre risas: "Pues yo sí, porque vas a necesitarla".

La entrevista se convirtió en la emisión más vista de la historia de 'La Revuelta', con 4.815.000 espectadores de media y un 33,6 % de cuota de pantalla, según Barlovento Comunicación.

Superó así los 4.387.000 espectadores que reunió Pedro Sánchez el pasado 22 de octubre, aunque no su cuota de pantalla, que fue del 33,9 %.

La visita de Abascal coincidió con una entrevista al presidente del Gobierno en 'La última hora', el programa de Javier Ruiz en La Séptima, que reunió a 2.160.000 espectadores de media durante la conversación con Sánchez y alcanzó una cuota del 14,2 %. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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