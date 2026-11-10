Director de Comisión Europea dice que soluciones nacionales a migración son insuficientes

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Murcia, 10 nov (EFE).-El director de representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha defendido que el reto migratorio debe tener una respuesta europea, puesto que “las soluciones a nivel nacional son insuficientes” como quedó demostrado este verano con la crisis en Ceuta, y ha abogado por respuestas “más coordinadas” a nivel internacional.

Así lo ha defendido este martes en Murcia, donde ha inaugurado un ciclo de conferencias titulado “Europa y sus desafíos estratégicos” impulsado por el Círculo de Economía.

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Para Calleja, el problema migratorio es uno de esos desafíos estratégicos que debe afrontar el continente, para lo que ya se está trabajando en un gran pacto europeo por las migraciones y el asilo con el objetivo de plantear soluciones coordinadas entre los estados miembros.

Otro de los grandes retos a los que, en su opinión, se enfrenta Europa, es el de mejorar su competitividad después de los resultados de los informes Draghi y Letta, y cerrar la brecha que se puso de manifiesto en ellos.

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En tercer lugar, ha mencionado la seguridad como un gran desafío, como ha quedado probado con la guerra en Ucrania, que demuestra la necesidad de que el continente cuente con una política propia y coordinada en materia de defensa.

Además, ha subrayado la importancia de que Europa cuente con “una sola voz” en materia de política exterior, así como la necesidad de negociar y afianzar el próximo presupuesto para el periodo 2028-2034.

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En su opinión, para hacer frente a estos retos se necesita una Europa más coordinada y unida, que sea percibida como una solución a esos desafíos no solo por la ciudadanía, sino también por los sectores empresariales, el mundo académico, y los actores sociales, potenciando así una Europa más unida y, por tanto, con mayor capacidad de respuesta.

“En Europa hay dos tipos de estados, los pequeños los que no se han dado cuenta de lo pequeños que son para responder a estos desafíos”, ha concluido. EFE

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(foto)