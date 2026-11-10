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Condenado a siete años por agredir sexualmente a una invitada a la boda de su hijo

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Alicante, 10 nov (EFE).- Un hombre de 61 años ha sido condenado a siete años de prisión por agredir sexualmente a una conocida de la infancia que había viajado desde Argentina hasta Mutxamel (Alicante) para asistir a la boda del hijo del acusado.

Los hechos tuvieron lugar entre la noche del 12 de junio de 2025 y la madrugada del día siguiente cuando, según la sentencia dictada por un tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante, la víctima y su hermana se instalaron en el domicilio de la expareja del acusado y tras acompañarlas a cenar y visitar de noche la ciudad, agredió sexualmente a una de ellas en el domicilio que compartían los tres.

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Tras los hechos, las dos mujeres abandonaron al domicilio y al día siguiente acudieron al puesto de la Guardia Civil a denunciar al hombre, de nacionalidad uruguaya, lo que propició el arresto del acusado y su ingreso en prisión provisional.

El encausado sostuvo en el juicio, el pasado 13 de octubre, que el contacto fue consentido aunque el tribunal ha rechazado ese relato y confiere credibilidad a la versión ofrecida por la víctima en el juicio, en el que declaró por videoconferencia desde Argentina.

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Entre otros argumentos, la versión de la víctima fue corroborada por el testimonio de su hermana y el agente de la Policía Local que las acompañó a ambas hasta la Guardia Civil para denunciar los hechos, además de los informes de exploración médica.

Además de los 7 años de cárcel, se decreta el alejamiento a 300 metros durante 10 años, así como otros seis años más de libertad vigilada con una indemnización de 30.000 euros en un fallo recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en diez días.EFE

rng/ams/aam

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