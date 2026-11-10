Condenado a 9 años de cárcel por agredir sexualmente y maltratar a la hija de su pareja

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Lugo, 10 nov (EFE).- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a nueve años y un mes de cárcel a un hombre por los delitos de agresión sexual, maltrato habitual y maltrato en el ámbito familiar cometidos contra la hija menor de su pareja.

El tribunal, además de la pena privativa de libertad, le ha impuesto la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante un período de ocho años y el pago de una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

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Los hechos juzgados se produjeron en el año 2022, durante el período de convivencia de la madre de la menor con el investigado, cuando el hombre se hacía cargo del cuidado de la niña.

Según la sentencia, durante ese tiempo, sometió a la menor a violencia física y, aprovechando la ausencia de la madre, también la agredió sexualmente.

La Audiencia considera acreditada la autoría de los delitos y se apoya principalmente en el relato de la menor, que califica de “compatible con la vivencia de los hechos denunciados”.

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Asimismo, entiende que su relato queda corroborado tanto por las declaraciones de los testigos como por el conjunto del material probatorio existente contra el acusado.

La resolución no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. EFE

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