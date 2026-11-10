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Concentración en Valladolid en favor de los detenidos por interrumpir La Vuelta en 2025

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Valladolid, 10 nov (EFE).- Más de un centenar de personas se han concentrado frente a los juzgados de Valladolid para pedir la absolución en el juicio que comienza este martes de los cuatro encausados por irrumpir durante la contrarreloj de La Vuelta a España el 11 de septiembre de 2025 para protestar a favor del pueblo palestino.

Entre rachas de lluvia y banderas palestinas, los cuatro encausados, tres hombres y una mujer, han agradecido la presencia de simpatizantes de otras ciudades como León, Logroño y Madrid, entre ellos los encausados por motivos similares del municipio madrileño Becerril de la Sierra, aún en fase de instrucción.

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Uno de los encausados, Jorge Lebrero, ha atendido a los periodistas antes de entrar en la sala y ha afirmado que en este proceso se dirime "si se considera que denunciar un genocidio tiene una pena mayor que el hecho de cometerlo".

También se ha mostrado confiado en que van a conseguir la absolución, ya que de no hacerlo "sería un escándalo", y ha recordado que en caso de ser condenados, no van a solicitar la suspensión de la pena pese a no contar con antecedentes.

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Por su parte, la Fiscalía y la acusación particular les acusa de un delito de desórdenes públicos y alteración de espectáculo deportivo (21 meses de prisión) y suma para dos de los encausados un delito de resistencia contra la autoridad (25 meses y 15 días).

La defensa reclama la libre absolución, al reconocer los hechos pero no considerar la protesta un delito, sino enmarcarla en los derechos de libertad de expresión y de manifestación. EFE

(Foto) (Vídeo)

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