Espana agencias

Arturs Kurucs: "Siaulai es un equipo muy sólido, se conocen muy bien y juegan buen basket"

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 10 nov (EFE).- El jugador de La Laguna Tenerife Arturs Kurucs ha advertido de la dificultad que supone la visita de este miércoles al Siauliai Basketball, un rival "muy sólido" que aspira a sumar su cuarta victoria en la Eurocup y que destaca por el "conocimiento que tiene de su propio juego".

El exterior letón ha señalado que el largo desplazamiento será otro de los "condicionantes del encuentro", aunque ha insistido en que el conjunto aurinegro debe centrarse en sus propios detalles, tanto en ataque como, especialmente, en defensa.

PUBLICIDAD

Kurucs ha destacado que el equipo lituano cuenta con "numerosos tiradores" y ha advertido del peligro que supone "permitirle encontrar su ritmo ofensivo", ya que puede encadenar "buenos parciales" cuando atraviesa una racha de acierto, que podría comprometer su reacción en un cuarto adverso.

Por ello, ha situado entre las prioridades defensivas "controlar sus lanzamientos y evitar que pueda correr al contraataque", dos aspectos que considera fundamentales para afrontar un partido que ha calificado de "complicado".

PUBLICIDAD

La Laguna Tenerife tendrá una nueva oportunidad de afianzarse como líder en solitario de un muy disputado Grupo B en una visita exigente que pondrá a prueba a los de Lakovic, ante un equipo que necesita ganar para escalar varias posiciones en la clasificación e ir afianzando asi su pase a la siguiente ronda. EFE

am/arh

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 11 de noviembre: Rafael planta cara a Hernando y una carta de la Corte amenaza con cambiarlo todo

La ficción de TVE encara una nueva jornada marcada por los enfrentamientos en la Casa Grande, una confesión inesperada de Enriqueta y una comunicación que podría alterar los planes del marqués

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 11 de noviembre: Rafael planta cara a Hernando y una carta de la Corte amenaza con cambiarlo todo

Así está reformando Lamine Yamal la antigua mansión de Shakira y Gerard Piqué: la compró por 11 millones de euros

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran maquinaria, escombros y trabajadores en la residencia de Barcelona, donde el futbolista ya vive con Inés García mientras adapta el lugar a su rutina profesional

Así está reformando Lamine Yamal la antigua mansión de Shakira y Gerard Piqué: la compró por 11 millones de euros

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

El documento presentado por Alberto Núñez Feijóo incluye distintos compromisos sobre las prestaciones y su financiación

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, uno de la huelga general y menos de 48 horas del arranque de la campaña, las encuestas mantienen su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, mientras el PSOE remonta ligeramente y sin compensar la caída de los grupos a su izquierda

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

Tana, la perrita rescatada que pasó de malvivir entre sus propios excrementos a encontrar un hogar en Barcelona

Una vecina alertó del maltrato, las autoridades intervinieron y hoy el animal deja atrás meses de abandono para vivir con una familia

Tana, la perrita rescatada que pasó de malvivir entre sus propios excrementos a encontrar un hogar en Barcelona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

Un hombre con paraplejia y 88% de discapacidad no puede aparcar en su plaza de aparcamiento adaptada por un vecino

Los ayuntamientos tendrán que demostrar que ponen multas en las ZBE para acreditar que funcionan

La abogada de Koldo García renuncia a continuar con su defensa por “razones profesionales”

ECONOMÍA

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Las hipotecas más caras obligan a los compradores a buscar viviendas 55.000 euros más baratas

El salario mínimo de 2027 podría quedar libre de IRPF, para ello Hacienda tiene que elevar la deducción hasta los 1.033 euros

Abel Caballero se queda ‘corto’: Madrid gastará 3,5 veces más que Vigo en luces de Navidad y Barcelona, casi el doble

Huelga general 11 de noviembre: estos son los servicios mínimos de transporte

DEPORTES

Fran Sol, el futbolista creador del crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel: “Quería transformar los gestos de cariño en algo que se pudiera tocar”

Fran Sol, el futbolista creador del crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel: “Quería transformar los gestos de cariño en algo que se pudiera tocar”

La reflexión de Raúl González: “Ganaba siete millones y no se me subía a la cabeza”

Endrick pone en el aire su futuro en el Real Madrid: “Solo tengo 20 años, veré cómo se desarrollan las cosas”

Ilia Topuria señala a Paddy Pimblett como su próximo rival: “Me lo como, como una salchicha que es”

Un sociólogo explica lo que tendrá que enfrentar Owono tras la muerte de Jesús De Miguel: “La sociedad siempre va a buscar a quien echarle la culpa y crear una figura del malo”