Arturs Kurucs: "Siaulai es un equipo muy sólido, se conocen muy bien y juegan buen basket"

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Santa Cruz de Tenerife, 10 nov (EFE).- El jugador de La Laguna Tenerife Arturs Kurucs ha advertido de la dificultad que supone la visita de este miércoles al Siauliai Basketball, un rival "muy sólido" que aspira a sumar su cuarta victoria en la Eurocup y que destaca por el "conocimiento que tiene de su propio juego".

El exterior letón ha señalado que el largo desplazamiento será otro de los "condicionantes del encuentro", aunque ha insistido en que el conjunto aurinegro debe centrarse en sus propios detalles, tanto en ataque como, especialmente, en defensa.

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Kurucs ha destacado que el equipo lituano cuenta con "numerosos tiradores" y ha advertido del peligro que supone "permitirle encontrar su ritmo ofensivo", ya que puede encadenar "buenos parciales" cuando atraviesa una racha de acierto, que podría comprometer su reacción en un cuarto adverso.

Por ello, ha situado entre las prioridades defensivas "controlar sus lanzamientos y evitar que pueda correr al contraataque", dos aspectos que considera fundamentales para afrontar un partido que ha calificado de "complicado".

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La Laguna Tenerife tendrá una nueva oportunidad de afianzarse como líder en solitario de un muy disputado Grupo B en una visita exigente que pondrá a prueba a los de Lakovic, ante un equipo que necesita ganar para escalar varias posiciones en la clasificación e ir afianzando asi su pase a la siguiente ronda. EFE

am/arh