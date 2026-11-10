Abascal cree que Broncano "lo pasó mal" en su entrevista en 'La Revuelta' por la presión de la izquierda

07/11/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox ha trasladado durante el acto público las propuestas de su partido de cara a las elecciones generales del 29N. POLITICA Rafael Martín - Europa Press

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este martes que el presentador David Broncano "lo pasó mal" durante su entrevista en el programa 'La Revuelta' de TVE por la "presión inaceptable" que a su juicio le sometió la izquierda.

Según el líder de Vox, el cómico "se vio obligado" a decir cuál era su posicionamiento político, con la frase "los rojos también queremos a España, para "justificar" la entrevista que le hizo en la cadena pública.

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"Él estaba preocupado, pero no porque me temiera a mí. Estaba preocupado por temor a los suyos, porque había recibido mucha presión y le habían debido insistir en que iba a blanquear al fascismo", ha señalado en una entrevista en la 'Cadena Cope', que ha recogido Europa Press, en la que ha apuntado como responsable de la "presión" a la "izquierda gobernante".

Dicho esto, Abascal ha denunciado que la izquierda "es muy cruel con los suyos" y "no les perdona que no acierten con una pedrada", subrayando que el encuentro en 'La revuelta' fue más "un debate que una entrevista".

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"Desde la perspectiva de algunos izquierdistas, pues sería insatisfactoria porque Broncano quizá no me dijo todo lo que creían que me tenía que decir o no me puso en mi sitio", ha recalcado el líder de Vox, que ha reconociendo la "tensión" que había en el ambiente, donde "era difícil desarrollar un diálogo un poco más constructivo".

Sin embargo, Abascal ha afirmado que, "a pesar de las dificultades del formato", se pudo "explicar" ante "millones de personas" con asuntos de los que "normalmente" no tiene posibilidades de abordar.

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40 MINUTOS ESPECTACULARES

Por su parte, el número uno de Vox por Asturias, José María Figaredo, en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, ha lamentado el recorte de cuarenta minutos que tuvo la entrevista, tras la edición antes de la emisión final.

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Figaredo ha recordado que fue el propio Broncano el que anunció el recorte de 40 minutos, que a juicio del también diputado de Vox fueron "espectaculares" en los que se hablaba entre otros temas de sanidad.

En ese sentido, ha matizado que durante ese bloque se trató el "turismo sanitario", es decir la cantidad de personas que entran el país para recibir asistencia médica.

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