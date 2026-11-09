Zaragoza será la sede de la Final a Seis de la Euroliga femenina hasta 2030

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Zaragoza, 9 nov (EFE). – Zaragoza acogerá hasta 2030 la Final a Seis de la Euroliga femenina de baloncesto tras la ampliación por tres años del convenio para organizar la fase final de la máxima competición continental, según ha anunciado este lunes el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, durante la presentación de la edición de 2027 en el pabellón Príncipe Felipe.

La ampliación comprende las ediciones de 2028, 2029 y 2030 y se suma al acuerdo inicial para 2025, 2026 y 2027, por lo que la capital aragonesa será durante seis años consecutivos la sede de la fase que reúne a los seis equipos que se disputan el título europeo.

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Garbajosa ha explicado que otras sedes se han interesado por acoger la competición, pero ha destacado la respuesta de la afición y la llegada de visitantes de otras ciudades como razones para mantener la cita en Zaragoza, donde “el evento ha creado marca”.

“Cuando tienes un producto como es el del baloncesto femenino que necesitas hacerlo crecer, porque quieres que crezca y que llegue a los estándares de calidad que todos queremos, aquí en Zaragoza sabemos que funciona”, ha señalado Garbajosa.

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La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha recordado que la primera edición “dejó un buen sabor de boca” y que el tercer puesto del Casademont Zaragoza el año pasado dio a la ciudad “ganas de repetir y de consolidar este evento”.

Chueca ha cifrado en “más de 300” las personas que se desplazan hasta Zaragoza para trabajar durante la semana del torneo y ha destacado el “gran impacto económico” que tiene en hoteles, hostelería y el comercio de la ciudad.

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“El básquet femenino ya forma parte de la identidad de Zaragoza”, ha afirmado la alcaldesa, que ha situado la continuidad de la Final Six entre los grandes eventos de la ciudad que en 2027 será Capital Europea del Deporte.

Por su parte, el director ejecutivo de FIBA Europa, Kamil Novak, ha recordado que Zaragoza estrenó en 2025 el formato de seis equipos tras más de una década de Final Four y ha señalado que la ciudad ha convertido la cita “en un festival de baloncesto”.

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Novak ha cifrado en “más de doce millones” los espectadores que ven la Final Six a través de la televisión y plataformas digitales y ha destacado la contribución de los aficionados locales durante las dos primeras ediciones.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha calificado de “caso inédito” que FIBA Europa apuesta durante seis años seguidos por una misma sede para organizar el torneo y ha subrayado que su impacto deportivo, social y económico se extiende “hacia todo el conjunto de la comunidad aragonesa”.

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Vaquero ha destacado que ver a las jugadoras en el Príncipe Felipe “dará a muchas niñas referentes para que puedan seguir practicando baloncesto”. EFE

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