Vargas no se incorpora este lunes a la concentración de Suiza por una gastroenteritis

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Redacción deportes, 9 nov (EFE).- Ruben Vargas, extremo del Sevilla, no se incorporará este lunes a la concentración de la selección de Suiza para los partidos de la Liga de Naciones ante Eslovenia y Escocia debido a una gastroenteritis, informó la Federación helvética.

Según comunicó, Miro Muheim, del Hamburgo, ha causado baja por problemas musculares en la relación de citados por el seleccionador Murat Yakin, en tanto que Vargas "se incorporará al equipo en cuanto se recupere".

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El sevillista, 67 veces internacional, fue titular el pasado viernes con su equipo en el partido de LaLiga EA Sports ante el Alavés (0-0), en el que malogró un penalti a los 32 minutos y fue reemplazado a los 59 por el nigeriano Chidera Ejuke.

A tal efecto, Yakin, que comenzará los entrenamientos esta misma tarde en el Berit Sitterstadion de St. Gallen, ha convocado como suplentes a Roggerio Nyakossi, del Oud-Heverlee Leuven, y a Isaac Schmidt, del Young Boys, y se está a la espera del estado físico de otros jugadores para nuevas incorporaciones. EFE

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