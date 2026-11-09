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Urtasun celebra que el Tribunal Supremo deje votar a hijos de la ley de nietos: "Va en la buena dirección"

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El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli por Barcelona, Ernest Urtasun, ha celebrado la decisión de este lunes del Tribunal Supremo, que ha rechazado suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos', de forma que podrán votar en las elecciones generales, a diferencia de los nietos.

"Todas estas maniobras para intentar que ciudadanos con derecho a voto no puedan votar me parece que están totalmente fuera de lugar y, por tanto, cualquier decisión que les permita votar, va en la buena dirección", ha dicho en declaraciones en Lleida junto a la candidata por Lleida, Montse Cortasa, y la concejal, Laura Bergès.

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Urtasun ha recordado que la 'ley de nietos' reconoce la nacionalidad y el derecho a voto a descendientes de personas que dejaron España por el exilio durante el franquismo: "Y nuestro reglamento jurídico es muy claro: si uno tiene la nacionalidad, tiene derecho a voto".

RETIRADA DEL ACEITE

El ministro se ha referido también a la decisión del ministerio de Agricultura de retirar parte de la producción de aceite de oliva, medida que en Lleida ha tenido una "incidencia muy grande", y que no considera justa.

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Ha criticado que la retirada es una medida horizontal que afecta por igual a todos los productores: "No es justo porque una gran productora de aceite puede adaptarse mejor a una retirada del producto, puede adaptarse mejor financieramente a una oscilación del mercado, pero una pequeña cooperativa agrícola no".

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EuropaPress

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