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Un libro documenta cómo el Barça de baloncesto estuvo en riesgo de desaparecer en 1977

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Barcelona, 9 nov (EFE).- El libro 'Història de Barça de bàsquet (1965-1983)' ('Historia del Barça de baloncesto (1965-1983)'), el tercer volumen de la serie que documenta la historia de la sección, escrito por Francesc Fernández y editado por Editorial Base, documenta cómo el baloncesto azulgrana estuvo cerca de desaparecer a finales de los años setenta.

"En el año 1977, la junta directiva de Agustí Montal aprobó poner en todos los contratos una cláusula que no garantizaba la continuidad de la sección, para que el presidente que ganara las elecciones en 1978 tuviera las manos libres para disolverla si así lo quería", explicó este lunes el autor en la presentación celebrada en la sede de la Federación Catalana de Baloncesto (FCBQ).

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Josep Lluís Núñez ganó sus primeras elecciones en 1978 y contaba en su directiva con Nicolau Casaus, que en los primeros meses se mostró contrario a las secciones y favorable a destinar todos los recursos al fútbol, según muestran las actas de la junta.

En esa tesitura, fue decisiva la Copa del Rey que el Barça ganó en 1978 al Real Madrid, el primer título azulgrana desde 1959. "No podemos asegurar que la sección se hubiera disuelto si se hubiera perdido contra el Madrid, pero hubiera colgado de un hilo. Fue del canto de un duro", enfatizó Fernández.

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El acto también contó con la presencia del presidente de la FCBQ, Ferran Aril; el editor del libro, Santiago Sobrequés; y el exjugador y extécnico del Barça Manolo Flores, que corroboró esa afirmación.

"Núñez decía: 'El baloncesto, si no está arriba, mejor que no esté'. Pensábamos que podía haber peligro, pero luego apostó por el baloncesto", reconoció.

El libro comienza a mediados de los años sesenta, cuando el Barça de baloncesto, lejos del nivel de sus principales rivales, el Real Madrid y el Joventut, afrontaba el reto de consolidarse en Primera División después de la crisis provocada por la decisión del entonces presidente, Enric Llaudet, de desprofesionalizar la sección en 1961.

"En ese momento el Barça no era nada, jugaba para no bajar y llegó a perder dos veces de 60 puntos en la pista del Madrid", señaló Fernández. La recuperación fue progresiva y estuvo marcada por la llegada de técnicos extranjeros que contribuyeron a cambiar la mentalidad del equipo, como Ranko Zeravica y Todor Lazic.

Fernández destacó el papel de Eduard Portela en este proceso de detección de talento y profesionalización. El club impulsó una generación de jugadores procedentes de la cantera, entre ellos Miguel López Abril, Pedro Ansa, Nacho Solozábal y Juan Antonio San Epifanio 'Epi'.

A ellos se sumaron 'Chicho' Sibilio y Juan de la Cruz, incorporados tras ser detectados por el club como apuestas de futuro. El primero, durante una gira de la selección dominicana en España; y el segundo, en una gira del Barça por Argentina y Bolivia.

El crecimiento deportivo tuvo su reflejo en los resultados. En 1978, el Barça conquistó la Copa, su primer título desde 1959, e inició una racha de seis triunfos consecutivos en esa competición. En 1981 llegó el título de Liga, mientras que el equipo comenzó a ganar protagonismo en el panorama europeo, con presencia en las finales de la Recopa y la Copa Korac. EFE

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