Espana agencias

Tres detenidos por una estafa inmobiliaria en Santa Cruz de Tenerife con 28 afectados

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 9 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres personas por la presunta comisión de varios delitos de estafa inmobiliaria en Santa Cruz de Tenerife, tras una investigación que ha permitido esclarecer un total de 20 denuncias y 28 afectados, con una cantidad defraudada de 114.900 euros.

La investigación se inició tras detectarse un incremento significativo de las denuncias por estafa en la isla relacionadas con la compraventa de inmuebles y terrenos por parte de una inmobiliaria situada en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los agentes descubrieron que había denuncias interpuestas desde 2024 hasta la fecha en diversas dependencias.

El principal autor de los hechos se amparaba bajo la apariencia de legalidad de la inmobiliaria que regentaba para ganarse la confianza de las víctimas y ofrecerles inmuebles y terrenos en venta, tanto de forma presencial en el local que poseía en la capital tinerfeña como de forma telemática a través de su página web.

PUBLICIDAD

Una vez que los compradores se interesaban por alguna de las propiedades ofertadas formalizaban un contrato de compraventa y realizaban una transferencia monetaria a favor del investigado en concepto de reserva y contrato de arras para su adquisición.

Posteriormente, una vez que recibía dicho pago por parte de las víctimas, cortaba toda comunicación con ellas y enviaba el dinero recibido mediante transferencia a terceras personas o a cuentas bancarias ubicadas en el extranjero para tratar de ocultar su procedencia fraudulenta.

A raíz de los hechos descritos, los afectados sufrieron un gran perjuicio económico, llegando en algunos casos a perder gran parte de sus ahorros, por lo que crearon un foro de perjudicados en el que se iban añadiendo las víctimas que detectaban que habían sido estafadas.

Las pesquisas policiales permitieron identificar a los presuntos responsables y determinar el alcance de la actividad delictiva, que habría afectado a un total de 28 personas, distribuidas en 20 denuncias interpuestas en distintas dependencias policiales de la isla.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se estableció un dispositivo de Policía Nacional destinado a la localización de los cuatro individuos encartados en la investigación, siendo uno de ellos el autor principal y propietario de la inmobiliaria y el resto, terceras personas a las cuales se trasfería el dinero.

Como resultado de dicho dispositivo se procedió a la detención de tres de ellos, quedando la cuarta persona investigada en el marco de las actuaciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado prisión para el principal investigado. EFE

asd/jmor/lml

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

El extenista relaciona el rendimiento deportivo con un proceso de superación personal que, según plantea, no admite atajos. “No puedes estar satisfecho al 100% de ti mismo si no has explorado todos tus límites

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein

La modelo, hija de los famosos periodistas, anuncia su embarazo cinco meses después de contraer matrimonio con el estadounidense Charlie Schein

Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein

Una investigación española detecta mil vídeos de abuso infantil en TikTok y 20.000 potenciales pedófilos

Según la fundación Maldita.es, España, Tailandia, Vietnam y Rusia aparecen como los países con mayor actividad vinculada a la difusión y búsqueda de material de abuso sexual infantil en la plataforma

Una investigación española detecta mil vídeos de abuso infantil en TikTok y 20.000 potenciales pedófilos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid